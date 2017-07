Pontevedra recolle en Valencia o premio dos comerciantes españois ao centro histórico

Anabel Gulías recollendo o premio de AGECU ao centro histórico de Pontevedra © Concello de Pontevedra Anabel Gulías recollendo o premio de AGECU ao centro histórico de Pontevedra © Concello de Pontevedra

Un novo premio xa está nas mans do Concello de Pontevedra. É o que vén de concederlle a Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) pola peonalización do centro histórico. Ata Valencia viaxou a concelleira de Promoción da cidade, Anabel Gulías, en representación de Pontevedra, para recoller este galardón.

A edil estivo acompañada do presidente e secretario do Centro Comercial Aberto Zona Monumental, Miguel Lago e Ernesto Filgueira, respectivamente, ambos convidados polo Concello para recoller este galardón ao ser recoñecido precisamente o centro histórico.

Na súa intervención, Anabel Gulías destacou a importancia deste galardón que premia o modelo urbano de Pontevedra. Explicou aos presentes que toda a transformación urbana comezou hai 18 anos, precisamente polo centro histórico, contando co apoio dos comerciantes da zona monumental e dos seus veciños.

A responsable desta área da cidade sinalou que o cambio que viviu o centro histórico "demostrou que a calidade de vida dunha cidade transformada para os peóns é unha cidade exitosa no sector terciario", sendo o comercio local un dos motores da súa economía.

A AGECU concedeu a Pontevedra este premio á "Iniciativa de intervención no espazo urbano" debido, segundo o fallo do xurado, ao "proxecto de peonalización do centro histórico da cidade, que permitiu recuperar o espazo público para o cidadán e converter a Pontevedra nun modelo de referencia internacional a nivel de intervención urbana".

Esta asociación reúne a máis de 100 profesionais vencellados e comprometidos co comercio urbano e que constitúe un punto de encontro, unha rede profesional de debate e análise que tenta dar resposta a diversidade de situacións que teñen os centros urbanos no estado español.