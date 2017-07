UXT alerta de "propostas de peche e privatización de servizos" no centro de menores Avelino Montero

O secretario intercomarcal de UXT en Pontevedra e Arousa, Ramón Vidal, denunciou as "propostas de peche e privatización de servizos" no centro de menores "Avelino Montero" de Pontevedra.

O "Avelino Montero" é un centro semiabierto para mozos condenados, fundamentalmente, por delitos contra a propiedade e malos tratos familiares. Ten unha capacidade de 25 menores dos que se ocupan varias quendas de catro ou cinco educadores. A maiores, as instalacións contan con persoal de seguridade, servizos xerais, cociña e limpeza, entre outros.

No caso do servizo de cociñas a Xefatura territorial da Consellería de Política Social xa lles confirmou que a privatización se vai a levar a cabo pechando este servizo, unha decisión que rexeitan as traballadoras do centro de menores. Antes xa foran privatizados outros servizos que presta este centro.

Ramón Vidal asegurou que a mera formulación desta privatización "indica un profundo descoñecemento das necesidades diarias deste centro" destacando a importancia que ten na intervención socioeducativa a dispoñibilidade dun servizo de cociña propio e a necesaria resposta que dá en situacións de excepcionalidade, onde os ingresos son impredicibles durante 24 horas ao día os 365 días do ano.

A estes argumentos suman a "mala experiencia" que tiveron os traballadores do Avelino Montero cun servizo de cáterin que foi contratado "por fortuna temporalmente" e que servía comida "de pouca calidade, escasa e que en ocasións chegaba tarde".

Segundo UXT as "promotoras deste desmantelamento privatizador" son a Xefa territorial da Consellería de Política Social e a Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa que se basean en "criterios economicistas".

Tamén desde a Xunta de Galicia este sindicato percibiu unha "falta de sensibilidade" cos empregados públicos "os únicos que aseguran dereitos e dignidade fronte á incerteza da empresa privada".

O sindicato UXT conclúe que a proposta da Xunta terá "negativas repercusións" para menores e traballadores.

O próximo día 12 de xullo os traballadores do Avelino Montero concentraranse en protesta ante a porta principal do centro de menores.