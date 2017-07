O paro caeu en xuño en case 5.000 persoas na provincia

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) reduciuse en xuño na provincia de Pontevedra respecto ao mes de maio en 4.692 persoas. Este dato supón un descenso do -5,91%.

A cifra de persoas inscritas no paro é de 74.654 na provincia de Pontevedra, segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

En taxa interanual, en relación co mesmo mes de 2016, na provincia contabilízanse 7.650 desempregados menos, o que representa unha baixada do 9,29%.

GALICIA

Respecto ao dato galego, o número de persoas en paro rexistradas nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego Estatal (SEPE) diminuíu en xuño en 9.973 persoas (-5,00%) en Galicia en relación co mes anterior, o que sitúa a cifra total de desempregados inscritos en 189.665.

De acordo cos datos publicados este marte, no último ano o paro baixou en 17.655, un 8,52 por cento.

ESPAÑA

No total de España, baixou o mes pasado en 98.317 persoas en relación co mes anterior, o que sitúa a cifra total de desempregados inscritos en 3.362.811, o nivel máis baixo do últimos oito anos.

E, no país, no último ano o paro descendeu en 404.243 persoas, a maior redución anual en xuño de toda a serie histórica.