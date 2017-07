Incautan roupa e bolsos falsificados no mercadillo ambulante de Barro

A Garda Civil incauta roupa e bolsos falsificados © Guardia Civil A Garda Civil incauta roupa e bolsos falsificados © Guardia Civil

A Garda Civil incautouse dunha partida de roupa e bolsos, supostamente falsificados, que se atopaban dispostos para a venda ao público no mercadillo ambulante de Barro.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, durante a mañá do domingo, os efectivos da Patrulla Fiscal da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa localizaron no mercadillo ambulante de Barro, dous postos de venda onde estaban expostos ao público varios lotes de roupa, bolsos e carteiras sen ningún tipo de etiquetaxe.

Ao comprobar que os responsables destes postos ambulantes, carecían das correspondentes facturas de compra das pezas, así como da preceptiva autorización das marcas rexistradas afectadas, a Garda Civil procedeu á investigación de ambos os como supostos autores de senllos delitos contra a propiedade industrial e á incautación preventiva de todas as pezas.

Nun dos postos se aprehendieron 92 camisetas co logotipo de coñecidas marcas comerciais do sector e no outro 42 bolsos e 26 carteiras, cuxo valor total no mercado pode superar os 11.000 euros.

A roupa aprehendía, foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de garda de Caldas de Reis, onde deberán comparecen os investigados cando sen citados.