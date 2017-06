Novo vehículo encaixado na ponte de Alba, esta vez un veleiro

Veleiro encaixado na ponte de Alba © Emerxencias

Cando xa criamos que o historial de incidentes na ponte do tren en Alba non daba para máis, este mércores un novo suceso engadiu outro inesperado capítulo.

Un veleiro quedou encajonado baixo a ponte.

A embarcación estaba a ser transportada no remolque dun camión cuxo chofer non reparou en que superaba o gálibo do viaduto.

Como consecuencia do impacto o veleiro sufriu algúns danos e a base da ponte sumou outra cicatriz máis.

O tráfico de vehículos viuse afectado sobre as dúas da tarde ata que o camión desatascou o carril.