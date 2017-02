Cidadáns cre que é "perfectamente lóxica" a reclamación do veciños respecto ao novo centro de Rexurdir

A concelleira de Cidadáns en Pontevedra, María Rey, mantivo unha reunión cos representantes dos veciños da rúa Cruceiro, lugar no que se situará o novo centro de día da Asociación Rexurdir Provincial.

Segundo informaron desde Cidadáns, estes veciños trasladáronlle "a intranquilidade que lles xera a falta de seguridade actual que hai na zona, con lugares sen iluminación, rúas escondidas e falta de vixilancia policial ". Tamén indicaron que nas inmediacións da rúa atópanse centros educativos aos que acoden camiñando nenos da zona, polo que, "en aras da independencia dos pequenos e tranquilidade dos pais, habería que ter en conta, entre outras peticións, que os horarios do centro coincidirán cos de entrada e saída do alumnado, algo que a día de hoxe non ocorre no outro centro que a asociación ten na cidade".

Cidadáns entende que a reclamación formulada é "perfectamente lóxica", e que "debe ser atendida polos responsables políticos".

"O dereito á seguridade é un dos principais dereitos constitucionais e ten que ser garantido debendo utilizar os medios adecuados para iso", indicou a concelleira.

O grupo municipal vai estudar a fondo o asunto para coñecer todos os puntos de vista e poder tomar algunha decisión respecto diso. María Rey adiantou que "a presión política sobre determinados temas como a seguridade dos nosos fillos debe quedar fóra dos intereses dos partidos, dígoo como nai, primeiro, e como política, despois".