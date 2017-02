Así será o novo mapa de zonificación escolar de Pontevedra

Presentación do novo mapa de zonificación no Consello Escolar Municipal © Mónica Patxot Presentación do novo mapa de zonificación no Consello Escolar Municipal © Mónica Patxot Presentación do novo mapa de zonificación no Consello Escolar Municipal © Mónica Patxot

O actual mapa escolar ten data de caducidade. Tras anos de trámites, os colexios de Pontevedra estrearán o próximo curso 2017-2018 unha nova zonificación. É dicir, que zonas da cidade -e por extensión que número de alumnos- correspóndenlles a cada un deles. A proposta, deseñada por Educación, foi avalada polo Consello Escolar Municipal.

Fíxoo de forma maioritaria, con dez votos a favor, catro abstencións e tres votos en contra, entre eles o da federación de asociacións de nais e nais de alumnos, Fanpa Pontevedra que, a pesar de mostrar o seu apoio aos criterios fixados para a repartición de colexios, lamentaron que Educación non contase con eles durante todo este proceso.

Tres dos catro inspectores que participaron no deseño do novo mapa escolar, que contou ademais coas alegacións presentadas polos propios centros, destacaron que a Xunta prevé aprobar esta zonificación en marzo, para que o proceso de admisión dos alumnos do próximo curso xa se rexa en función desta normativa.

Un destes inspectores, Raimundo Naveira, explicou que actualmente existen "moitos problemas" co mapa de escolarización vixente, que data de finais dos anos oitenta, porque a cidade "cambiou moito" e a zonificación non está adaptada ao crecemento de Pontevedra e á distribución que seguiu a súa poboación no municipio.

Educación detectou "enormes desequilibrios" entre a oferta e a demanda de prazas dos centros escolares, xa que esta última "satura" determinados colexios do centro urbano nos que hai "dificultades" para conseguir praza, en detrimento dos situados na periferia que, nalgúns casos, "non chegan a cubrir as prazas que se ofertan".

Así, este novo mapa busca resolver esta cuestión, favorecendo aos centros "que o teñen máis difícil" de forma que ningún dos colexios de Pontevedra teña que pechar ningunha das súas unidades nin prescindir de ningún docente. Trátase, en definitiva, de "racionalizar" a escolarización dos alumnos pontevedreses, aproveitando o seu modelo urbano.

Os inspectores entenden que a distancia ao colexio non pode utilizarse como "criterio único" e apostan por introducir determinadas variables para decidir a que colexio corresponden os alumnos que viven en cada un dos barrios e parroquias do municipio.

Unha delas será favorecer a "heteroxeneidade" na orixe dos alumnos, é dicir, que un colexio non acolla só a nenos dun mesmo barrio, "fuxindo de modelos que establecen nos colexios un perfil moi marcado desde o punto de vista socioeconómico". Tamén se seguirá este criterio en canto aos nenos con necesidades educativas específicas.

A pesar diso, Educación garante que os pais terán "liberdade" para decidir o colexio dos seus fillos, pero lembran que recibirán máis puntos -á hora de adxudicar as prazas dispoñibles- aqueles que residan nas correspondentes áreas de influencia ou os que xa teñan irmáns estudando no mesmo colexio.

En definitiva, explicaron os inspectores, os criterios de admisión "seguirán sendo os mesmos" pero haberá unha maior "flexibilidade" e menos "rixidez" nas peticións. Ademais, apostan porque este mapa poida revisarse de forma anual, no seo do Consello Escolar Municipal, para efectuar as correccións que se consideren oportunas.

PRINCIPAIS CAMBIOS

De entrada, baixo estes criterios, o novo mapa de escolarización beneficiaría aos colexios de Barcelos, Manuel Vidal Portela ou Marcos da Portela, no casco urbano, e os de Príncipe Felipe, Parada (Campañó) e San Martiño (Salcedo), no rural. Ademais, perderían áreas centros como o Vilaverde ou o Álvarez Limeses, dous dos que teñen maior demanda.

Para consultar as zonas do municipio que corresponden a cada centro, pulsade no seu nome.