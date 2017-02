Sétima Feira cumpre un ano cunha edición dedicada aos bicos

Sétima no corazón. É o nome elixido como temática da edición da Sétima Feira coa que este evento, que busca dinamizar o mercado de abastos, cumpre o seu primeiro aniversario.

Os organizadores celebrarán esta efeméride e todas as compras realizadas entre as 11.00 e as 12.30 horas terán como agasallo unha bolsa conmemorativa da Sétima Feira.

Nesta edición dedicada aos bicos, os rapaces poderán gozar da obra do artista Gustav Klimt, facendo unha reinterpretación do seu cadro "A árbore da vida". A participación nos obradoiros é de balde previa inscrición en setimafeira@pontevedra.gal ou directamente e por orde de chegada o día da actividade.

A xornada estará amenizada polos picadiscos Doutor Beer e Mr. Rocksoulthings e sobre as 12.30 horas o concerto sesión vermú será un acústico do grupo pontevedrés The Soul Breakers.

Nesta ocasión, os participantes serán:

NORTH SURF CULTURE, téxtil

PASELOQPASE, complementos e téxtil

LA MADRINA DE CANDELA, xoiería

CAROLINA GONZÁLEZ, debuxo creativo

LEROLE, xoguetes infantís

SWEET PARIPÉ, téxtil

POT, utensilios de cociña e agasallos

ESTRELLAS O LIMONES, infantil

BLACK WHALE PROJECT, complementos

LA ARTESA, repostería

DROGUERÍA MODERNA, droguería tradicional

LAS TAREIXAS, téxtil e complementos

EL BAZAR DIBUJADO, ilustración

CHARRIA CERAMICS, cerámica

COOKELA, gastronómico

O RUZO, gastronómico

Sétima Feira é unha iniciativa impulsada pola área de Promoción Económica do Concello de Pontevedra, que ten como finalidade dinamizar a escena creativa da vila, favorecendo un espazo para o emprendemento creativo, e apostando pola colaboración entre os novos creadores e o comercio local.