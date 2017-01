Un home de 48 anos, primeiro detido de 2017 por violencia de xénero en Pontevedra

Apenas unhas horas pasaran das doce badaladas cando se producía en Pontevedra a primeira detención dun home como presunto autor dun delito de violencia de xénero. Trátase dun pontevedrés de 48 anos, que foi detido por axentes da Policía Local despois de esnaquizar o mobiliario da casa de súa ex parella e tratar de agredila.

Os feitos, segundo informou a Policía Local, ocorreron ás 3.30 horas da madrugada do 1 de xaneiro. Os axentes acudiron á vivenda da muller despois de que un veciño alertara dos gritos e dos golpes que se estaban a producir dentro da casa.

Cando chegaron ao lugar, o home trataba xa de saír do edificio. Foi identificado como a persoa que estaba causando os estragos no domicilio da vítima, por lo que foi retido ata que os axentes puideron verificar a denuncia.

No interior da vivenda atopábase a muller que fora vítima dos presuntos malos tratos. Tanto ela como as testemuñas dos feitos ratificaron que o home presentárase na casa da súa ex parella, que estaba celebrando a festa de fin de ano cuns amigos.

Segundo o seu relato, o home entrara no piso moi alterado e de inmediato procedeu a buscar a súa ex parella, intentando abalanzarse sobre ela con intención de agredila. Impediuno o grupo de persoas que se atopaban no interior da vivenda, suxeitando ao agresor e trasladando á muller a unha habitación coa fin de protexela.

O agresor comezou a golpear o mobiliario da vivenda e posteriormente dirixiuse ata a habitación onde se atopaba a muller. Tras golpear e romper o cristal da porta, accedeu ao interior do cuarto e intentou agredila de novo, sendo rescatada e protexida polos seus amigos que a sacaron da casa e levárona ata o domicilio dun veciño.

Por estes feitos, avalados polas testemuñas presentes, os axentes da Policía Local procederon á detención do agresor, que pasará nas próximas horas a disposición xudicial.