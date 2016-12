Rafael Louzán sentará finalmente no banco por suborno polos baixos de Navia

O ex presidente da Deputación de Pontevedra e do PP provincial, Rafael Louzán, sentará finalmente no banco dos acusados da Audiencia Provincial ante un xurado para render contas por un presunto delito de suborno impropio polo proceso xudicial aberto por mor dos supostos sobrecustos nos alugueres de tres baixos e a zona de Navia, en Vigo.

O Xulgado de Instrución número 2 de Cambados acordou a apertura de xuízo oral contra Rafael Louzán por un delito continuado de suborno impropio; contra a súa esposa, Teresa Cores Fernández, por suborno impropio; e contra o ex deputado do PP na Deputación por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, no seu caso por un delito continuado de suborno pasivo.

O auto, dado a coñecer este mércores, sinala como órgano competente para o axuizamento ao tribunal do xurado da Audiencia de Pontevedra e contra o mesmo non hai posibilidade de recurso.

Louzán poderá chegar a ser condenado a unha pena dun ano de prisión en función do escrito de acusación presentado pola Fiscalía de Delitos Económicos, no que engade que debe ser condenado tamén á suspensión de emprego e cargo público durante dous anos e tres meses. De todos os xeitos, na actualidade, o procesado xa deixou todas as súas responsabilidades políticas e non ostenta cargos públicos.

O fiscal considera que a esposa de Louzán, Teresa Cores Fernández, é cooperadora necesaria para que o seu marido cometese o suborno pasivo, e pide que sexa condenada a nove meses de prisión e 14 meses de suspensión de emprego e cargo público. Severino Reguera pide que sexa condenado a un ano de prisión.

Os feitos dos que o acusa teñen a súa orixe no ano 2008, cando Louzán e Teresa Cores reservaron cinco locais na rúa Teixugueiras de Vigo e finalmente compraron tres por 460.122,5 euros e cederon a compra dos outros dous a Severino Reguera e a súa esposa. Para realizar a entrega inicial de diñeiro á empresa que lles vendeu os baixos, Severino Reguera prestoulles 103.748,42 euros.

O fiscal, Augusto Santaló, conclúe que Louzán e a súa esposa compraron os baixos sabendo desde o principio que o prezo de compra e a hipoteca ían ser pagados pola empresa dunha persoa que tamén exerce cargo político na Deputación e no PP e cuxa proxección económica depende de Louzán. Na súa opinión, trátase dun "trato de favor" de Severino Reguera a quen entón era presidente da Deputación e do seu partido froito dunha operación de compra inmobiliaria que "se planeou entre os señores Reguera e Louzán e a súa esposa".