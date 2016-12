O SUP denuncia que a Policía Nacional de Pontevedra saca á rúa un vehículo a "duras penas"

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia o "engano" da Dirección Xeral da Policía en relación co reforzo ás salas do 091 en Vigo e A Coruña, pois convocaron prazas en comisión de servizo, pero só para a Xefatura Superior de Galicia para cubrir postos de traballo da Coruña e para a provincia de Pontevedra no caso de Vigo.

Este sindicato policial "oponse rotundamente" á convocatoria e, ademais, aproveita para sacar á luz deficiencias no servizo de toda Galicia que, no caso concreto da cidade do Lérez, tradúcense na falta de persoal que provoca que a Comisaría Provincial de Pontevedra que Pontevedra saca á rúa un vehículo zeta a "duras penas".

O novo servizo de Vigo estará operativo dentro dun mes e supoñerá que desde a súa sala do 091 responderán as chamadas de toda a provincia. Para iso, convocan novas prazas en comisión de servizos, pero o sindicato SUP denuncia que con esas prazas están a pecharse inxustamente as portas ao resto de policías do territorio nacional e, ademais, que se está "condenando incongruentemente" esta convocatoria ao fracaso xa que de haber peticionarios deixarán "en cadro" as súas comisarías de orixe.

No caso de Vigo, alertan de que afectará as comisarías de toda a provincia e a situación complícase tendo en conta que a Comisaría de Marín "está a sufrir peches continuos" pola falta de persoal, que a de Vilagarcía "vai polo mesmo camiño" ou a falta de vehículos da capital.

O SUP indica que non se entende por que todos os anos convócanse prazas en atribución temporal de funcións para outros persoais para reforzalas no verán ou por operacións específicas e, con todo, en Galicia non se usa esta fórmula temporal perfectamente válida ata a provisión de persoal mediante o Concurso Xeral de Méritos que se convoca anualmente.