O Ano Castelao guiou a actividade cultural do ano 2016

O 'Ano Castelao 2016' conmemoraba tres datas relacionadas co polifacético artista e intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao: o centenario da súa chegada á cidade de Pontevedra, o 75 aniversario da estrea da súa obra teatral Os vellos non deben de namorarse, e o Día dás Artes Galegas, que este ano se dedica ao autor de Rianxo. A través da Deputación provincial desenvolvéronse diferentes actividades ao longo do ano cunha exposición, 'Meu Pontevedra', sobre o traballo do galeguista que se desenvolveu no Sexto Edificio do Museo. Nesta mostra recuperáronse as ilustracións que Alfonso Rodríguez Castelao realizou para o Álbum Nós. Non se coñecía o seu paradoiro desde 1930.

Ao longo do ano realizáronse diferentes actividades relacionadas coa súa figura. Actuacións de teatro como Os vellos non deben de namorarse de Teatro do Morcego, monicreques, espectáculos coas vestimentas utilizadas polos personaxes de Castelao, concertos, exposicións de artistas que se consideran herdeiros de Castelao como o debuxante Miguelanxo Prado completaron unha ampla programación.

A gala final deste ano de celebración desenvolvíase en decembro no Pazo da Cultura coa intervención, entre outros, de Carlos Blanco, Luís Davila, Celso Parada, Bea Campos con accións complementarias de Rei Zentolo.

Inauguración da exposición "Meu Pontevedra" no Museo Ata o 11 de setembro permanecerá aberta ao público a exposición Meu Pontevedra, inaugurada este martes no Sexto Edificio de Pontevedra. É a segunda mostra que organiza a entidade no marco do Ano Castelao e que, desta volta, rememora os tempos nos que o artista viviu en Pontevedra coincidindo co centenario da súa chegada á cidade

