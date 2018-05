A seguir sufrindo. O Pontevedra non pode con Unión Adarve (0-0) e necesita gañar en Madrid

Partido entre Pontevedra e Unión Adarve en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Unión Adarve en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Unión Adarve en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Unión Adarve en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Unión Adarve en Pasarón © Diego Torrado

Sufrir ata o final. O Pontevedra necesita sumar polo menos un punto na última xornada de liga en Majadahonda, fronte ao Atlético de Madrid B para eludir o descenso directo, e gañar, para evitar tamén o play-out de permanencia, tras non ser capaz de superar ao Unión Adarve, nun partido no que os granates se estrelaron contra a madeira e a súa propia falta de acerto no remate.

Os de Luismi tivérono na súa man. As derrotas de Coruxo, Ferrol e Segoviana posibilitaban que o Pontevedra salvásese sen esperar máis gañando o seu partido, pero os nervios e esa falta de puntería, unida a unha polémica xogada final, no minuto 93, na que se reclamou penalti do meta visitante sobre Iván Martín, non sinalado polo colexiado, evitaron un triunfo vital que por xogo, pero moi especialmente polas ocasións xeradas, con dous balóns aos paus, mereceron de longo.

Máis nervios que fútbol nunha primeira parte de lixeira iniciativa local, pero con escasas accións de verdadeiro perigo. O dominio territorial dos granates non fixo sufrir en exceso a un Unión Adarve apenas esixido na súa liña defensiva, especialmente ante a deficiente execución dos centros ou o último pase que puxese o balón dentro da área en condicións favorables aos dianteiros.

Éder gañaba case todas as batallas por alto, pero as súas prolongacións non eran aproveitadas por un Jorge apagado e un Añón apático, sen participación nas axudas defensivas ao seu lateral, e desafortunado nos centros, deixando a Mouriño, implicado ao máximo, co peso da distribución e a conexión co ataque.

Claro que o desenvolvemento do partido puido cambiar pronto, aos 10 minutos, cando un gran disparo de Jimmy, chegando desde atrás, íase á rede, pero o colexiado invalidou a acción a indicación do seu asistente, ao estimar que Éder rozara o balón en posición de fóra de xogo.

Unión Adarve apenas pisou a área de Edu. Fíxoo nun bo disparo desde a frontal de Nicho, que saíu preto da escuadra, tras un lanzamento de esquina.

Xusto antes da media hora Mouriño case atopa o premio ao seu esforzo, empalmando unha gran volea desde a frontal que se foi a estrelar no traveseiro da meta madrileña.

Coma se ambos os equipos tomásense un respiro, non pasou nada máis ata o descanso, ao que se chegaba coa sensación de superioridade granate, pero o medo metido no corpo, conscientes de que calquera descoido podería levar ao Pontevedra ao desastre.

Os comezos do segundo tempo non auguraban boas noticias para o conxunto local, cun Unión Adarve que manexaba ben a pelota, con criterio aínda que sen profundidade, ata que os nervios fóronse soltando, coincidindo coa hora de xogo, para pasar a un acoso total, aínda que sen derriba, da área madrileña.

Desde ese momento o Pontevedra non deixou de acumular ocasións, a cada cal máis clara, ata converter ao meta visitante Parra no heroe do partido. O aluvión comezou cun disparo de Kevin Presa desde a frontal que se marchou alto por pouco. Logo Jorge estrelou o seu disparo no poste e Mouriño, de cabeza, mandou o balón ás mans de Parra.

O dominio dos granates era total e as chegadas repetíanse sen cesar. Álex Fernández rematou moi preto do poste e o mesmo Álex Fernández buscou o segundo pau, con intervención maxistral do porteiro para mandar a pelota a corner.

O recital do meta madrileño non terminaría aí. Evitou o gol de Goldar, nun remate raso desde moi preto. Fixo o mesmo con outro remate de Mouriño e xa no desconto protagonizou a xogada polémica. Era o minuto 93 cando Mouriño disparou, o balón escapóuselle a Parra. Iván Martín foi a por el e cando tentaba salvar ao porteiro para marcar a porta baleira, foi derrubado polo meta. No campo pareceu penalti claro, desde logo se non o foi, resultaría incomprensible pensar que o dianteiro se deixase caer con todo a favor para empuxar, pero o árbitro non o sinalou, evitando a posible vitoria e con ela unha salvación que debe esperar.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Juan Barbeito, Jimmy, Goldar, Adrián León, Álex Fernández, Jorge (Marcos Álvarez, minuto 81), Kevin Presa, Éder (Iván Martín, minuto 65), Mouriño e David Añón.

UNIÓN ADARVE (0): Parra; Garrido, Cadete, Nicho, Juanma, Jesús, Héctor, Leo (Jacobo, minuto 77), Fran (Garcí, minuto 59), Darío e Mateo (Giani, minuto 83).

Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez (Asturias), auxiliado nas bandas por Javier Estrada Rodríguez e Manuel Bermejo Ferrero. Amoestou a Kevin Presa e Goldar, no Pontevedra, e a Fran, no Unión Adarve

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 6.000 espectadores.

Pantalla completa As imaxes do Pontevedra-Unión Adarve Xornada 37 de liga na Segunda División B disputada no Estadio Municipal de Pasarón © Diego Torrado