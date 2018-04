O Barcelona negocia a incorporación do canteirán do Pontevedra Jorge Carrillo

Unha das maiores promesas do fútbol pontevedrés está a piques de facer as maletas rumbo ao Fútbol Club Barcelona.

O club catalán negocia co Pontevedra a incorporación do gardameta granate Jorge Carrillo para a próxima tempada, na que pasaría a formar parte dun dos seus conxuntos xuvenís.

A operación aínda non está pechada, pero o interese do Barcelona no futbolista de Poio é grande e vén de atrás, concretamente desde a súa etapa infantil, segundo aseguran fontes próximas á entidade azulgrana.

Carrillo, aínda en idade cadete, chegou ao Pontevedra en primeiro ano da categoría infantil, e defendeu esta campaña a portería do xuvenil de División de Honra, chegando a ser convocado pola Selección Española Sub-16 a unhas xornadas de adestramento en Las Rozas.

Agora, se se concreta a súa entrada na Masía, enfrontarase a un gran reto que ademais lle permitirá estar preto do que recoñeceu como o seu ídolo, o porteiro alemán Marc André Ter Stegen.