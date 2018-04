Un espectacular Pablo Dapena vence en Gran Canaria superando ao campión do Mundo Ironman

Hai poucos días estreou tempada cun segundo posto no Challenge de Roma, e agora confirmou unha semana despois o seu gran momento de forma vencendo no Challenge Mogán.

Pablo Dapena deu unha auténtica exhibición en Gran Canaria nunha proba que contaba cun alto nivel de participación, destacando a presenza do actual campión mundial Ironman en Hawaii 2017, o alemán Patrick Lange.

O pontevedrés xa pode presumir de vencer a Lange, neste caso nunha carreira disputada en formato de media distancia (1.99 metros de natación, 90 quilómetros de ciclismo e 21 quilómetros de carreira a pé).

"Vaya día en la oficina...no tengo palabras para describir el día de hoy, aún no me lo creo", recoñeceu Dapena tras a proba nas súas redes sociais.

A xornada comezou con el na cabeza tras o sector de natación, con 15 segundos de vantaxe sobre o seu primeiro perseguidor e 30 segundos sobre o grupo de favoritos. No ciclismo destacouse Andy Boecherer, pero Pablo Dapena mantivo o tipo nun grupeto perseguidor que chegou á transición a 2 minutos do líder. Nese grupo viaxaban tamén Patrick Lange e Sven Riederer, que comezaron a recortar tempo no sector a pé con rapidez.

Con todo o que se mostrou máis forte foi o actual campión do España de longa distancia, que alcanzou o liderado superado o ecuador do último sector e marchou en solitario a por un triunfo de moito prestixio. Boecherer repúxose e chegou a recortar tempo nos últimos quilómetros, pero Dapena regulou ben o seu esforzo para cruzar a meta cun tempo de 4 horas e 25 segundos. Tras el a 17 segundos entrou Andy Boecherer (4:00:42), mentres que Lange completou o podio na terceira posición (4:01:17).

Na mesma carreira, o tudense Gustavo Rodríguez foi sétimo na clasificación final (4:08:13).