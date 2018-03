España de waterpolo despídese de Pontevedra gañando por penaltis a Hungría na Liga Mundial

Partido da Liga Mundial de Waterpolo entre España e Hungría © Diego Torrado Partido da Liga Mundial de Waterpolo entre España e Hungría © Diego Torrado

Pontevedra dixo adeus este martes á Selección Española de Waterpolo coa celebración no Complexo Deportivo Rías do Sur dun encontro da Liga Mundial Feminina entre España e Hungría, dúas dos equipos que estiveron presentes na fase final da Europa Cup.

A piscina olímpica de Pontemuíños gozou de novo da elite do waterpolo continental nun choque que estivo acompañado cun bo ambiente nas bancadas e que acabou en celebración co triunfo do combinado nacional.

Non foi en todo caso unha tarefa sinxela, xa que o encontro empezou para as españolas costa arriba sobre todo pola súa falta de acerto nas superioridades. Durante o primeiro cuarto as xogadoras adestradas por Miki Oca non acertaron en ningunha das dúas ocasións que gozaron de superioridade, mentres que Hungría marcou dúas veces nesa situación. O resultado, 1-3 ao termo do primeiro parcial.

Todo cambio no segundo cuarto. A Selección Española tranquilizou o seu xogo, foi adaptándose á defensa cambiante das húngaras e empezou a funcionar. Así con dous goles de Bea Ortiz e outro de Judith Forca devolvían a igualada ao marcador (4-4). Laura Ester empezaba a ser decisiva en portería, a defensa máis aguerrida e Anni Espar de penalti poñía a primeira vantaxe de España pouco despois, pero non quedou aí a cousa e o parcial ao descanso pechouse cun 6-1 co gol case co tempo cumprido de Paula Crespí (7-4).

Hungría iniciou o terceiro cuarto anotando na súa primeira posesión, mentres que a efectividade española baixaba en ataque e era a defensa a que sostiña ao equipo. Cinco minutos tardaron en anotar o 8-5, aínda que dous goles de Gurisatti e a estrela de Hungría, Keszthely, apertaban de novo o electrónico (8-7).

Así se chegaba ao cuarto definitivo, que se converteu nun carrusel. Empezou España marcando un tanto que parecía aclarar o camiño, pero as visitantes reaccionaron con tres goles consecutivos para voltear o marcador (9-10). Nese momento as de Miki Oca volveron atopar porta en tres accións case seguidas en ataque por medio de Paula Leitón, Maica García e Bea Ortiz que parecían deixar sentenciado o partido, non en balde faltaba apenas un minuto para o final. Con todo e contra prognóstico Hungría logrou dous goles nos últimos 22 segundos, tras unha perda española, para empatar e forzar os penaltis.

Na sorte máxima Laura Ester erixiuse en protagonista detendo dous lanzamentos das húngaras para dar o triunfo final á Selección Española e despedirse cun triunfo da afección pontevedresa. Como premio extra, a clasificación matemática para a fase final da Liga Mundial, xa no peto.