A fase final da Europa Cup de waterpolo desvela o seu horario de competición

Pontevedra prepárase para converterse durante uns días no centro de atención do waterpolo internacional coa disputa, entre o 22 e o 24 de marzo, da fase final da Europa Cup Feminina, na que participarán seis seleccións nacionais absolutas.

A organización do torneo desvelou cal será o horario de competición na piscina olímpica de Pontemuíños.

O pano levantarase o xoves 22 de marzo coa disputa dos cuartos de final, que enfrontarán a partir das 17:00 horas a Holanda e Italia e a partir das 18:45 horas a Hungría e a Rusia.

España, como cabeza de serie xunto a Grecia polo seu liderado de grupo na primeira fase de competición, non entrará en xogo ata o venres 23 de marzo directamente nas semifinais. Así o combinado nacional, actual subcampión do Mundo, enfrontarase ao vencedor do duelo Hungría-Rusia ás 20:30 horas. Antes, ás 18:45 horas, disputarase a outra semifinal.

Pola súa banda no último día da Europa Cup, o sábado 24, o duelo polo bronce terá lugar ás 12:15 horas e a gran final iniciarase a continuación, ás 14:00 horas.

CONVOCATORIA DA SELECCIÓN ESPAÑOLA

O seleccionador nacional de waterpolo, Miki Oca, fixo pública a convocatoria de España para a Europa Cup de Pontevedra, que servirá ademais para preparar o Europeo do próximo verán en Barcelona.

A lista compóñena: Laura Ester, Maica García, Anna Espar, Bea Ortiz, Mati Ortiz, Paula Leitón e Judith Forca (Astralpool CN Sabadell); Marta Bach e Helena Lloret (La Sirena CN Mataró); Alejandra Aznar, María Elena Sánchez e Paula Crespí (CN Sant Andreu); e Clara Espar (CE Mediterrani).