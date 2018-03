O Teucro roza a proeza pero queda eliminado na prórroga ante Guadalajara (33-34)

Gañou o Teucro e rozou a proeza da remontada para meterse na final a 8 da Copa do Rey, pero quedou eliminado por un só gol na prórroga ante Quabit Guadalajara, despois de devolverlle ao final dos 30 minutos ao conxunto alcarreño o mesmo resultado rexistrado no partido de ida no municipal pontevedrés.

Os azuis chegaron a dispoñer de ata seis goles de renda, controlando o xogo e o partido, pero deixaron escapar a eliminatoria practicamente sobre a bucina, cando o Guadalajara forzou a prórroga (27-29) para logo impoñerse por un mínimo 6-5 no tempo suplementario.

Comezou mellor o conxunto local con tres goles de Javi García, pero a resposta deuna un enorme Borja Méndez, para comandar aos seus e pasar do 2-0 inicial ao poñerse 4-9, mantendo aos alcarreños máis de seis minutos sen anotar.

Un tempo morto solicitado por César Montes non forneceu efecto, xa que o cadro galego recuperou pronto a súa máxima vantaxe (6-11). Os cambios e algúns erros en ataque do Teucro permitiron a Guadalajara meterse no partido cun parcial de 4-0.

Ao descanso a vantaxe do Teucro quedaba nun só gol (13-14), con todo por decidir na continuación.

O regreso á pista permitiu aos locais empatar, pero o Teucro seguía firme e de novo escapábase (17-21) aproveitando que a defensa morada non tiña o seu mellor día e apoiado na inspiración de Jorge García Lloria.

Pasaban os minutos e Teucro controlaba o xogo e o marcador. Con 20-24, César Montes detivo de novo o reloxo, tratando de activar unha reacción nos seus homes. Entón o seu rival recuperou a súa máxima renda da primeira metade (20-25), ao que se sumou a exclusión do seu mellor home, Javi García. Restaban dez minutos de encontro.

Apareceu Yoán Balázquez para poñer no marcador a máxima diferenza (20-26), obrigando aos locais para recorrer á defensa individual. Con todo, a falta de tres minutos a eliminatoria parecía decidida a favor dos pontevedreses (24-28), pero os galegos non puideron pechar o partido e Nacho Moya desde os sete metros, facía o 26-28 que clasificaba ao Quabit.

Quedaba un minuto por diante. Borja Méndez anotou para darlle a final ao Teucro, pero a falta de só catro segundos Víctor Vigo igualou a eliminatoria, poñendo o mesmo resultado da ida (27-29), que levaba á prórroga.

O tempo adicional iniciouse cun rápido intercambio de goles, chegando ao descanso con empate a dous e máxima igualdade. O Quabit optou por continuar coa defensa adiantada, que tan bo resultado deulle na recta final do encontro, mentres o ataque de Teucro sufría, aínda que sempre aparecía Borja Méndez ao rescate. Javi García no pivote, conseguía dous goles para o Quabit e Jota Hombrados detivo un balón definitivo para que Valles fixese o 6-4 na prórroga. O Teucro aínda dispuxo de medio minuto para igualar, pero só logrou un gol para caer coa cabeza ben alta e deixando unha enorme imaxe.

QUABIT GUADALAJARA (33): Hombrados; Mellado (1), Márquez (7, 1 de penalti), Montoya, Vidal, Nacho Moya (3, 2 de penalti), Javier García (10) -sete inicial-; Eceolaza ( p.s.); Víctor Vigo (3), Bozalongo (1), Lucas, Fuentes, Parra (3) e Vallés (4).

SD TEUCRO (34): García Lloria; Medina (1), Balázquez (7), Borja Méndez (9, 2 de penalti), Quintas (1), Iglesias (2, 1 de penalti), Carlos Gehrhardt (4) -sete inicial-; Santana ( p.s.); Dani Hernández (3, 1 de penalti), Samu Gómez (4), Edu Moledo (2), De Castro e Moyano (1).

Árbitros: Antonio Martín Franco (Castela-León) e José Luis Fernández Fernández (Asturias). Excluíron dous minutos a Vallés, Parra, Javi García e Mellado polo Quabit Guadalaxara, e a Balázquez, De Castro e Dani Hernández polo Teucro.

Marcador (cada cinco minutos): 4-3, 4-7, 6-10, 9-11, 11-13, 13-14 (descanso), 15-17, 17-20, 19-23, 20-25, 22-27, 27-29 (final). Na prórroga: 2-2 (descanso) e 6-5 (final).

Incidencias: Pavillón Municipal David Santamaría (Guadalajara) Uns 800 espectadores.