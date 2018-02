O sexto posto de Sergio Vega, notable debut do Super Froiz na Copa España

O Circuíto Guadiana de Don Benito (Badaxoz) acolleu este domingo a primeira proba da tempada da Copa de España elite e sub-23, onde o Supermercados Froiz debutou cun notable resultado: o sexto posto de Sergio Vega.

O corredor do conxunto pontevedrés chegou a tan só tres segundos do vencedor, o ruso Savva Novikov do equipo Lokosphinx, tras un final no que ata doce ciclistas disputáronse a vitoria.

A escapada que se xogou a vitoria formouse tras o último paso por Magacela, a única dificultade de montaña nunha etapa chaira e moi rápida.

Pouco antes da meta, Novikov e Urko Berrade ( Lizarte) tomaron uns metros de vantaxe e disputáronse a vitoria, con triunfo para o corredor ruso.

O resto do pelotón chegou a 1 minuto. O gran traballo do equipo serviu para que o Froiz puidese situarse na quinta praza da clasificación por equipos.