Puntazo dun enorme Teucro en Guadalaxara (33-33)

Os xogadores do Teucro celebran no vestiario o empate en Guadalajara © SD Teucro

Vibrante e de poder a poder. O Teucro sorprendeu ao Guadalajara, segundo clasificado na liga Asobal no seu feudo, sumando un puntazo dun valor excepcional, conseguido a falta de cinco segundos para o final por medio de Edu Moledo, despois de ir mandando e levar a iniciativa no marcador durante case toda a segunda parte.

Dentro do excelente nivel que ofreceu o equipo de Quique Domínguez, hai que destacar as actuacións individuais de Yoán Balázquez, pero moi especialmente de Borja Méndez e sobre todo dun Dani Hernández sinxelamente maxistral, asinando unha actuación sen fallo nos lanzamentos, anotando nada menos que 10 goles.

O primeiro parcial resolveuse a favor dos galegos, pero o pichichi da liga, Chema Márquez, encargouse de colocar ao Quabit por diante anotando 4 tantos nos primeiros dez minutos. Os locais ían por diante pero non eran capaces de despegarse.

Con 10-8 no marcador Quique Domínguez detivo o cronómetro por vez primeira, e as súas consecuencias non se fixeron esperar. Os galegos aproveitaron a superioridade motivada pola exclusión de Lucas Benedito para empatar a dez, pero os alcarreños puxéronse de novo por diante.

Con todo, a exclusión de Bozalongo e Xavi García, deu aire aos visitantes que de novo igualaban o partido. A partir dese momento e ata o descanso a tónica do encontro foi parecida: intercambio de goles en ambas as porterías, asubíos na bancada e moita intensidade nas filas de ambos os contendentes. O resultado ao final da primeira parte, cun empate a 16, deixaba todo por decidir.

A segunda parte devolveu á pista a un Teucro aínda máis ambicioso, crecido e convencido das súas posibilidades que se puxo por diante logrando a súa máxima vantaxe de tres goles chegado o minuto 40. Jota volveu á portería e Quabit seguiu remando, poñendo nerviosos aos galegos, que viron reducida a súa distancia a tan só un gol chegado o minuto 15.

Quique Domínguez solicitou tempo morto. Javi García asinou o empate a 25, facendo que a bancada local crecésese ao ver que o seu equipo recuperaba a dianteira.

A igualdade sobre a pista era máxima, e o Teucro non cedía. A falta de nove minutos os visitantes marcaban dous tantos consecutivos por medio de Yoán Balázquez e Borja Méndez. A sorpresa roldaba a pista alcarreña. Nese momento Guadalajara fixo un parcial de 3-0 que lle volveu a poñer por diante, pero o Teucro non se entregou. Dani Hernández empataba (31-31) e tras o gol local Borja Méndez devolvía novamente a igualdade.

A falta de 50 segundos para finalizar o partido, César Montes detivo o tempo e Vidal puxo o 33-32. Quedaban 32 segundos. Ao Teucro sobráronlle 5 para conseguir empatar cun gol desde o extremo de Edu Moledo que fixo xustiza aos galegos nun sensacional partido.

QUABIT GUADALAJARA (33): Hombrados; Sergio Mellado (3), Márquez (11), Vidal (2), Víctor Vigo (4), Nacho Moya (4), Xavi García (4) -sete inicial-, Eceolaza ( p.s.); Javier Parra (2), Benedito (1), Montoya (1), Alberto Sanz, Bozalongo (1), Pedro Fuentes, Daniel Sedano e Sergio Vallés.

SD TEUCRO (33): García Lloria; Yoan Balázquez (6, 1 de penalti), Iván Fernández (2), Samu Gómez (1), Bruno de Castro, Dani Hernández (10, 4 de penalti), Iglesias (2) -sete inicial-, Javi Santana ( p.s.), Johnny Medina, Moyano, Borja Mendez (8, 1 de penalti), Quintas (2), Edu Moledo (2) e Carlos Gehrhardt.

Árbitros: Fernando Joaquín Fernández Pérez (Andalucía) e José Manuel Iniesta Castillo (Valencia). Excluíron dous minutos a Benedito, Xavi García e Bozalongo (2 veces), no Guadalaxara e a Johnny Medina, Yoán Balázquez, Bruno de Castro (2) e Dani Hernández, no Teucro.

Marcador (cada cinco minutos): 2-3, 7-5, 10-9, 13-12, 14-13, 16-16 (descanso), 18-20, 20-23, 24-25, 27-28, 30-30 e 33-33 (final).

Incidencias: Polideportivo Municipal David Santamaría (Guadalajara) Uns 1.300 espectadores.