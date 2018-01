Lamentable imaxe na primeira parte dun Pontevedra que toca fondo en Bouzas (2-0)

Partido entre o Rápido de Bouzas e o Pontevedra no Baltasar Pujales © Diego Torrado Partido entre o Rápido de Bouzas e o Pontevedra no Baltasar Pujales © Diego Torrado Partido entre o Rápido de Bouzas e o Pontevedra no Baltasar Pujales © Diego Torrado Partido entre o Rápido de Bouzas e o Pontevedra no Baltasar Pujales © Diego Torrado Partido entre o Rápido de Bouzas e o Pontevedra no Baltasar Pujales © Diego Torrado

Fai bastantes anos xa, en televisión triunfaba unha serie titulada "Historias para non durmir". Quen non a recorde, fácilmente comprenderá que se trataba dunha serie de terror e iso é máis ou menos o que empezan a soportar os afeccionados granates ao ver ao seu equipo arrastrarse fronte a rivais que lle superan en ganas, traballo e actitude.

Fronte ao Rápido de Bouzas, no Baltasar Pujales, un Pontevedra máis triste e falto de argumentos que nunca nos últimos tempos, o cal é moito dicir, foi ridiculizado nos primeiros vinte minutos de xogo nos que encaixou dous goles de verbena, froito do acerto do rival, si, pero especialmente do barullo defensivo dun equipo que deu a sensación de non coñecer as virtudes do equipo local, ademais de non xogar a nada.

Porque si o gol que abría o marcador foi unha acción tan evitable como perfectamente defendible por calquera equipo cunha mínima contundencia e seriedade defensiva, o segundo chegaba nunha acción de laboratorio habitual no equipo boucense, que repite en case todos os saques de esquina, pero que o conxunto granate parecía descoñecer.

A consecuencia de todo iso foi que aos 17 minutos, nos súas dúas primeiras chegadas a portería, o Rápido de Bouzas xa tiña o partido moi ao seu favor. Primeiro foi un balón ás costas dos centrais granates que puxo Sielva. Bruno "comeuno" e David Goldar foi incapaz de facer valer a vantaxe posicional e envergadura sobre Carlitos, o que permitiu a este cruzar por raso ante Edu.

Lonxe de reaccionar, o Pontevedra seguiu perdido e a mercé do rival. Brando e inseguro atrás, sen contrucción no centro e desasistidos arriba, os granates vían como os seus rivais voaban anticipándose en cada disputa, mentres eles seguían perdidos e contemplativos. Así estaban cando Carlitos sacou de esquina e Trigueros, como fai habitualmente, acode ao primeiro pau sen ninguén que lle siga para anticiparse e peitear de cabeza.

E puido ser peor. Carlitos, aos 42 minutos, tivo nas súas botas o terceiro nun man a man con Edu, que o evitou co pé, permitindo aos seus irse ao descanso con malas sensacións, pero polo menos pensando que a "desfeita" aínda podía ter remedio si se producía un cambio radical. Os granates fóronse coa cabeza baixa e sen disparar a porta nin entre os tres paus nin fóra. Un desastre total.

Luismi optou por manter a confianza no seu once inicial para renovar o xogo, pero o equipo non mellorou e si non pasou apuros foi exclusivamente porque o Bouzas baixou as "revolucións" do partido, confiando na súa fortaleza defensiva e na posibilidade de aproveitar o obrigado adelantamiento de liñas do rival.

Buscando solucións, ao ver que os seus seguían sen inquietar, o técnico visitante deu entrada a Mouriño e Ález González. Con eles polo menos o Pontevedra equilibrou lixeiramente a balanza e conseguiu ter un pouco máis a pelota, aínda que seguía carecendo de profundidade e perigo. Tampouco o Bouzas atopábase xa tan cómodo, acusando o tremendo desgastar do seu vibrante primeiro tempo.

Nun dos seus escasos achegamentos, Carlitos puxo a proba a Edu, xusto antes de que Kevin Presa realizase o primeiro disparo a porta dos granates. Para ver iso tiveron que pasar nada menos que 64 minutos de xogo. Brais rexeitou o tiro afastado do centrocampista visitante.

A falta de 15 minutos, Luismi deu entrada a Iván Martín, pasando a xogar con defensa de tres. Deulle para dominar territorialmente, pero pouco máis. O Rápido de Bouzas soubo pecharse con orde e defender con contundencia.

Xa moi preto do final, puido maquillar o resultado o equipo visitante nun lanzamento de falta de Mouriño desde a frontal, que se estrelou no longueiro. Polo menos mellorou un pouco a imaxe, pero o mal xa estaba feito e a derrota afunde un pouco máis a un Pontevedra preocupante.

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS (2): Brais; Adrián, Coti, Colo, Trigueros, Sielva, Kaxe (Adri, minuto 83), Caba, Deivid, Diego Diz (Anderson, minuto 80) e Carlitos (Yago Pérez, minuto 61).

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Juan, Jimmy, David Goldar, Bruno (Iván Martín, minuto 76), Kevin Presa, Marcos Álvarez, Carlos Ramos (Mouriño, minuto 52), Etxániz (Álex González, minuto 52), Berrocal e Jorge.

Árbitro: Carlos Pérez Fernández (Castilla-León), auxiliado nas bandas por Javier Chicote Platero e Daniel Gómez Esteban. Amonestó a Trigueros e Adrián, no Rápido de Bouzas, e a Bruno e Iván Martín, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 7: Carlitos. (2-0) Minuto 17: Trigueros.

Incidencias: Campo Municipal Baltasar Pujales (Bouzas-Vigo). Uns 500 espectadores.

Pantalla completa O partido entre Rápido de Bouzas e Pontevedra en imaxes © Diego Torrado