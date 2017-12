O Burgos de Patxi Salinas, rival do Pontevedra nos oitavos de final da Copa Federación

O Pontevedra Club de Fútbol xa coñece cal será o seu rival nos oitavos de final da Copa Federación, á que accederon tras eliminar ao Rápido de Bouzas.

Os granates enfrontaranse a dobre partido ao Burgos CF, equipo adestrado por Patxi Salinas e que pasa por ser o menos goleado do Grupo II da Segunda División B, no que marcha na sétima posición.

O encontro de ida disputarase no estadio burgalés do Plantío o xoves 11 de xaneiro, mentres que a volta no Estadio Municipal de Pasarón quedou fixada para o día 25, salvo que se produza un acordo entre ambas as entidades para adiantar os choques ao mércores.

O resto de emparellamentos de oitavos de final da Copa RFEF son: Langreo-Escobedo, Vilafranca-Peña Sport, SD Logroñés-Utebo, Betis B-Villanovense, SS de los Reyes-Plasencia, UCAM Murcia-Saguntino e Villarrobledo-Ontiyent.