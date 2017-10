Non dá opción o Condes de Albarei Teucro ao Agustinos e segue adiante na Copa do Rei (31-38)

Nin a longa viaxe que tiveron que afrontar nin a ilusión do conxunto local freou ao Condes de Albarei Teucro na segunda rolda da Copa do Rei de balonmán, na súa visita á cancha do Agustinos de Alacante (31-38).

O equipo pontevedrés non se relaxou e afrontou coa máxima concentración a eliminatoria ante un equipo recentemente ascendido á División de Honra Prata.

Desta forma, tras un primeiro minuto no que os alacantinos mostraron as súas ganas de agradar (2-1), os azuis tiraron de contundencia para cun parcial de 0-5 marcar territorio e demostrar que queren chegar o máis lonxe posible na competición.

Tentou meterse de novo no partido o Agustinos, que parou o partido con 6-10 no marcador, pero non o conseguiu e nin dúas exclusións consecutivas de Carlos Gerhartd frearon aos de Quique Domínguez. Así os pontevedreses abriron unha importante renda para marchar ao descanso coa situación controlada (12-19).

Todo seguiu igual nos primeiros minutos da segunda metade, co Teucro controlando a súa vantaxe. Só un parcial de 3-0 dos locais para recortar distancia (20-25) obrigou a pedir tempo morto ao banco azul. Deu resultado para devolver o parcial e desde entón non volveu pasar apuros o equipo camiño da clasificación, con intercambio de golpes e goles ata o 31-38 final.

Con este resultado o Condes de Albarei Teucro avanza á terceira rolda do torneo do K.O..

Consulta as estatísticas do partido de Copa entre Agustinos e Teucro na páxina web da Real Federación Española de Balonmán.