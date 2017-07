A carreira do Santiaguiño do Burgo xa ten gañadores: Manuel Hurtado e Leticia Fernández

Carrera popular do Santiaguiño do Burgo 2017 © Diego Torrado Carrera popular do Santiaguiño do Burgo 2017 © Diego Torrado

Case medio milleiro de atletas, na súa proba absoluta, cumpriron coa tradición do día grande das festas do Santiaguiño do Burgo, iniciar a xornada facendo deporte. Foron os participantes da vixésimo primeira edición da carreira popular que se organiza no barrio, penúltima cita co Circuíto de Carreiras Populares de Pontevedra.

Manuel Hurtado foi, este ano, o gañador da proba masculina. Completou os 6,5 quilómetros do percorrido en 20 minutos e 9 segundos. Superou en 17 segundos ao que resultou ser o seu principal rival, Elías Domínguez. Terceiro foi José Manuel Vieito, que parou o seu crono en 20:32.

Na categoría feminina, o triunfo foi para Leticia Fernández, que deu todo un recital na proba. Entrou en liña de meta cun tempo de 25 minutos e 10 segundos. A súa vantaxe con respecto á segunda clasificada, Mari Ángeles Castro, foi de 41 segundos. O podio completouno Paula Santos, que acabou a carreira en 25:54.

As clasificacións completas pódense consultar nesta ligazón.

A proba, como é habitual, saíu da ponte do Burgo e mesturou terra e asfalto, entrando na Xunqueira de Alba antes de regresar ao momento inicial.

Ademais da carreira absoluta, centos de nenos e adolescentes participaron nas probas de categorías inferiores, que se disputaron nas inmediacións da ponte.