Condes de Albarei-Teucro, nova denominación do equipo tras asinar un "importante" acordo de patrocinio

Presentación do acordo de patrocinio entre Condes de Albarei e Teucro © PontevedraViva Nova camiseta do Teucro co patrocinio de Condes de Albarei © PontevedraViva

Despois de moito traballo e de buscar apoios en cada recuncho, a Sociedad Deportiva Teucro presentou este mércores ao que vai ser o seu novo patrocinador principal, Condes de Albarei.

Trátase de "un acuerdo muy importante para nosotros", recoñece o presidente teucrista Carlos García-Alén, xa que permitirá elevar considerablemente os ingresos do equipo e as perspectivas de loitar pola permanencia na máxima categoría nacional.

Aínda que na presentación do acordo non se quixo desvelar a contía económica, si se garantiu que se establece unha cantidade fixa importante en relación ao orzamento actual da entidade e ademais engádense unha serie de variables que poderían aumentala.

Desta forma, o equipo non só levará no frontal da súa camiseta a imaxe da adega cambadesa, senón que tamén cambia de denominación e pasará a chamarse Condes de Albarei-Teucro durante o próximas tres tempadas, aínda que "se puede alargar en el tiempo", sinalou García-Alén.

"Son siete años los que llevamos en la directiva y es la primera vez que tenemos un acuerdo de este tipo", valorou o dirixente na presentación do patrocinio celebrada na Casa da Luz coa presenza de María Dolores Calvo Méndez, presidenta de Condes de Albarei, e Xavier Zas, director xeral da adega, que se declararon satisfeitos polo acordo alcanzado cun club da importancia do vicedecano do balonmán nacional.