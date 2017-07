Adrián Sieiro e Sergio Vallejo, á final europea pola vía rápida

Bo debut de Adrián Sieiro e Sergio Vallejo no Campionato de Europa Sprint de piragüismo que se está celebrando na localidade búlgara de Plovdiv.

Os padexeiros do Poio Pescamar clasificáronse de maneira directa para a final do C-2 1.000 metros ao conseguir o terceiro mellor tempo da súa serie clasificatoria (3:34.832), logrando o primeiro dos obxectivos que se marcaron na cita europea.

A outra meta, máis ambiciosa, será pelexar polo podio na final prevista para as 11:25 horas deste sábado.

Na primeira xornada do Campionato de Europa tamén competiu Natalia García (Breogán do Grove) no K-4 500 xunto a Estefanía Fernández, Miriam Vega e a tamén galega Raquel Dacosta (Club As Torres), avanzando ata a semifinal pero sen conseguir entrar finalmente na loita polas medallas.

Ademais Natalia foi sétima na súa serie do K-1 500 metros e tampouco puido avanzar ata a final.