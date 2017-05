Real Murcia, primeiro escollo cara a Segunda División

Sorteo da fase de ascenso a Segunda División en Las Rozas © RFEF

Duro rival para o Pontevedra Club de Fútbol na primeira das eliminatorias polo ascenso a Segunda División.

Os grantes non só se enfrontarán a un dos equipos máis en forma da competición, senón tamén a todo un histótico do fútbol español, o Real Murcia, segundo clasificado do Grupo IV.

Así o estableceu o sorteo celebrado este luns na Cidade do Fútbol da Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, sorteo ao que acudiu en representación do Pontevedra a súa presidenta, Lupe Murillo, e o conselleiro responsable da dirección deportiva, Roberto Feáns.

A ida a elimintoria disputarase esta fin de semana no Estadio Municipal de Pasarón, coa volta na Nova Condomina de Murcia o sábado 27 ou domingo 28 de maio.

O outro equipo galego no bombo, o Celta B, quedou emparellado co Valencia Mestalla, xogándose o primeiro partido da elimintaoria en Vigo.