Dobre billete europeo para Adrián Sieiro tras impoñerse no selectivo de Trasona

Sergio Vallejo e Adrián Sieiro en Trasona © Club Piragüismo Poio Pescamar

Non lle puideron ir mellor as cousas aos padexeiros do Poio Pescamar no selectivo de Trasona, en Asturias.

Adrián Sieiro foi un dos grandes protagonistas das dúas primeiras xornadas ao lograr clasificarse para o próximo Campionato de Europa nas dúas probas de canoa olímpica.

Sieiro e o seu compañeiro Sergio Vallejo impuxéronse con rotundidade no C-2 1.000 metros, superando en máis de tres segundos aos segundos clasificados, Mohssine Moutahir e Gonzalo Martín. Ademais o deportista pontevedrés completou o dobrete este venres no C-1 1.000 ao gañar por diante do seu compañeiro de equipo.

A gran sorpresa do selectivo foi o segundo posto da olímpica Teresa Portela (Ría de Aldán) no K-1 200 metros, proba na que se viu sorprendida por Sara Ouzande.

Tamén logrou bos resultados Antía Jacome (Ciudad de Pontevedra) o vencer na proba do C-1 200 metros de categoría junior por diante de María Pérez (O Muíño). Ambas as padexeiras venceron xuntas ademais no C-2 500 metros, mentres Carolina García (Ciudad de Pontevedra) foi primeira no K-1 500 metros junior.

Pola súa banda Noel Domínguez (Breogán do Grove) impúxose no C-2 1.000 metros en idade junior remando xunto a Pablo Graña (Rodeira).

Consulta aquí os resultados completos do control selectivo organizado pola Real Federación Española de Piragüismo en Trasona.