Regreso soñado de Gómez Noya ás Series Mundiais, con vitoria en Abu Dhabi

Javi Gómez Noya durante a carreira das Series Mundiais en Abu Dhabi © WTS Abu Dhabi

Inmellorable inicio de tempada para Javi Gómez Noya nas Series Mundiais de Tríatlon. O galego arrincou con vitoria o camiño cara a reconquista do trono mundial, con exhibición nos Emiratos Árabes.

Nun vistoso percorrido polo circuíto de Fórmula 1 de Yas Mariña, en Abu Dhabi, Gómez Noya demostrou ter completamente esquecida a lesión que lle apartou dos Xogos Olímpicos tras unha longa e proveitosa pretempada. Non estaban en Abu Dhabi os irmáns Brownlee, pero si o actual campión Mundial, Mario Mola, ou rivais de como Fernando Alarza, Richard Murray ou Henri Schoeman.

Desde o inicio Gómez Noya mostrouse moi atento, saíndo da auga tras os 1.500 metros de natación a 11 segundos do líder, que nese momento era o francés Rafael Aurelien.

O galego colocouse no grupo cabeceiro tras a primeira transición, de aproximadamente unha vintena de atletas entre os que non estaban Mola, Alarza e Murray, con 45 segundos de perda. O pentacampión mundial viu a oportunidade de distanciar aos seus maiores rivais e afanouse en manter a distancia, algo que conseguiu a pesar dalgunha fase de incerteza pola pouca colaboración dos seus compañeiros de grupo, que se reduciu á decena de deportistas e no que si estaba o surafricano Henri Schoeman ou o francés Vincent Luís.

Ao final a renda despois dos 40 quilómetros de ciclismo era de 1 minuto e 10 segundos. Faltaban 10 quilómetros de carreira a pé e aí Gómez Noya mostrou o seu bo momento de forma. A pesar dunha transición non moi rápida, enseguida colocouse na cabeza. O surafricano Schoeman e o británico Bishop, a sorpresa da xornada, foron os únicos en tentar seguir o seu ritmo.

Non se puxo nervioso o galego, que ao final da primeira volta da carreira xa descolgara ao surafricano. Caso diferente foi o do británico, que contra prognóstico plantou batalla ata que a falta de algo máis de 3 quilómetros Javi lanzou un ataque demoledor para marchar en solitario e chegar a meta cun tempo de 1 hora, 52 minutos e 31 segundos. Segundo concluíu Bishop (1:52:44) e terceiro foi Vincent Luís (1:53:07), mentres Fernando Alarza remontou ata o cuarto lugar.

A segunda proba das Series Mundiais de tríatlon disputarase o día 8 de abril na localidade australiana de Gold Coast.