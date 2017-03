Unha 'sesión vermú' amenizará a previa do partido entre Pontevedra e Valladolid B

Cartaz da sesión vermú organizada por Norte 1941 © Norte 1941

Mentres o primeiro plantel do Pontevedra traballa en chegar nas mellores condicións posible ao partido desta fin de semana en Asturias, ante o Lealtad de Villaviciosa, as peñas granates pensan xa no importante duelo do día 12 de marzo en Pasarón ante o Valladolid B, rival directo pola cuarta praza.

Por iso, a Agrupación Norte 1941 anunciou a organización dunha nova actividade, unha 'sesión vermú' coa que animarán a previa do encontro.

Celebrarase nos accesos da bancada de Tribuna, no Estadio Municipal de Pasarón, desde as 12:00 e ata aproximadamente as 14:30 horas.

Durante a xornada os afeccionados poderán gozar dun pulpeiro, comida e bebidas ademais de xogos e inchables para os máis pequenos. Os tickets para as racións de polbo (8 euros) poden retirarse previamente nas oficinas do Pontevedra e no Bar Breogán, ou poden reservarse no correo electrónico norte1941pontevedra@gmail.com ou na páxina de Facerbook da agrupación de peñas.