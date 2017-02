Cando o Teucro púxose serio Zarautz desapareceu (28-24), nun partido para esquecer

Partido entre Teucro e Zarautz no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Zarautz no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Zarautz no Municipal © Diego Torrado

Non foi un bo partido. Nin sequera discreto. Gañouse e punto a un rival que se expuxo problemas foron máis ficticios que reais, provocados case sempre polos erros dun Teucro convertido nun coadeiro defensivo e empeñado en xogar con lume desde fai unhas xornadas, pero tamén capaz de superarse a si mesmo para terminar gañando en canto aperta un pouquiño os dentes.

Os resultadistas quedarán cos números, e estes son inapelables: 18 vitorias e un empate nos últimos 19 partidos. Cinco puntos de vantaxe a falta de oito xornadas para o final. Líder indiscutible, aínda que ás veces, como nesta ocasión, faga sufrir en exceso aos seus. Ese é o Teucro, que segue camiñando con paso firme, e ao que lle bastaron cinco minutos serios para pasar por encima do Zarautz, enterrando as ilusións dos vascos de dar a sorpresa no municipal.

Do presenciado na primeira parte mellor pasar páxina canto antes. Iso si, extraendo os oportunos ensinos para que non volva ocorrer. A acumulación de erros locais, fronte a un rival de maior entidade, podería causar un desgusto serio. Carente da máis mínima tensión defensiva, o 5-1 ordenado por Quique Domínguez era desbordado unha e outra vez polos xogadores do Zarautz, con Mikel Iraeta e Xabat campando ás súas anchas.

En ataque as cousas non funcionaban mellor. Pedreira non conseguía dirixir con acerto a circulación de balón, empeñado en inventar pases imposibles e García Pichel abusaba en exceso do lanzamento, non sempre nas mellores condicións. As consecuencias non se fixeron esperar. O público non saía do seu asombro cando aos 19 minutos Zarautz mandaba cunha renda de seis (5-11) e Quique Domínguez víase obrigado a pedir o seu segundo tempo morto.

Arranxadas minimamente as cousas, o Teucro conseguió achegarse para irse ao descanso só dous abaixo (12-14), pero reflectindo que a súa defensa fora peor que mala.

A tardanza no regreso á pista indicaba que a charla no vestiario fora máis longa do habitual. Había moitas cousas que axustar e corrixir. Fíxoo o técnico pontevedrés e o equipo respondeu. En apenas tres minutos un parcial de 4-0 poñía as cousas no seu sitio (16-14), con goles de Johnny Medina e García Pichel, devolvendo a vantaxe, despois de moito tempo aos azuis, que xa non volverían perdela.

Zarautz tentou aguantar e de feito fíxoo ata mediado o segundo tempo (21-19), aí acabouse a súa forza. O Teucro defendeu cunha mínima intensidade durante cinco minutos e bastoulle para sentenciar (25-19). Logo, nos últimos minutos, volveu a relaxación e os vascos aproveitaron para reducir lixeiramente, pero sen poñer en perigo unha vitoria local, xusta, aínda que carente de brillo.

SD TEUCRO (28): García Lloria; Johnny Medina (2), Iván Fernández (5, 1 de penalti), Román Pedreira (1, de penalti), Sergio Altirriba, Dani Hernández (4, 2 de penalti), Edu Moledo (1) -sete inicial-, Santana (p.s.); García Pichel (4), Óscar Silva (2), Quintas (1), Borja Méndez (3, 1 de penalti), Samu Gómez, Saúl Campo (1), Aarón Díaz (1) e Iglesias (3).

AMENABAR ZARAUTZ (24): Julen; Martínez (1), Oihan (3), Míkel Iraeta (6, 2 de penalti), Etxaniz, Xabat (4), Eneko (3) -sete inicial-, Gorka Berridi (p.s.); Txomin, Míkel Beristain (2), Pana (2, de penalti) e Mikel Amilibia (3).

Árbitros: Enric Escoda Pérez e Roland Sánchez Bordetas (Cataluña). Excluíron dous minutos a Sergio Altirriba, Quintas (2), Johnny Medina, Iván Fernández e Aarón Díaz, polo Teucro, e a Eneko (2) e Txomin, polo Zarautz.

Marcador (cada cinco minutos): 2-2, 3-5, 5-7, 6-11, 9-12, 12-14 (descanso), 16-15, 19-16, 21-19, 25-19, 27-21 e 28-24 (final).

Incidencias: Pavillón Municipal dos Deportes (Pontevedra). 515 espectadores. Recolléronse 120 quilogramos de alimentos doados polos asistentes, na campaña solidaria realizada polo club e á que mesmo contribuíu o exjugador teucrista Erik Balenciaga.