"Por min e por todos os meus compañeiros". O Cisne vence a Palma del Río (20-17) e fai despegar ao Teucro

Partido entre Cisne e Palma del Río no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Palma del Río no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Palma del Río no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Palma del Río no CGTD © Diego Torrado

"Por min e por todos os meus compañeiros", é unha frase que nos fai retroceder á infancia, cando xogando ao agocho en cuadrilla, un conseguía liberar a todos os que foran pillados. A alegría que a acción proporcionaba a un mesmo e aos seus amiguitos, facíalles saír saltando, correndo e festexando o éxito en todas as direccións posibles.

Algo así conseguiu o Cisne nun partido memorable no CGTD. Gañou a Palma del Río en por si, e polos seus "compañeiros" ou veciños do Teucro, aos que o resultado lles permite ser máis líderes e regresar de Nava de la Asunción dobremente felices, tras outro partido de infarto, mentres os de Jabato mantéñense na "pomada", loitando por meterse no que sería un play-off de ascenso histórico para o club pontevedrés.

Protestou moito o conxunto andaluz a arbitraxe, sentíndose prexudicados (e con razón) en dúas das últimas accións de xogo. Primeiro un claro penalti non sinalado, que podería poñerlles a un de distancia, e logo unha exclusión que pareceu rigorosa, e que lles fixo xogar en inferioridade os dous últimos minutos. Pero esquecen os visitantes que ata ese momento o verdadeiro prexudicado foi o Cisne, que sufriu ata seis exclusións (cinco delas no primeiro tempo), por ningunha do equipo andaluz, ao que permitiron todo tipo de contactos no súa forte defensa, ademais das constantes protestas e observacións a todas as decisións da parella arbitral.

A conclusión, por tanto, é que a arbitraxe non deixou contento a ningún, aplicando a sempre tan inxusta "lei da compensación", pero sen dúbida non foron os colexiados os responsables do resultado final, senón un enorme Cisne, que soubo xogar o partido, mantendo a calma nos momentos craves, levando case sempre a iniciativa, a pesar de actuar moitos minutos en inferioridade, e cun factor engadido que si foi a clave do triunfo: a actuación dun inmenso Toño Lafuente, que terminou o partido entre a ovación da bancada e os abrazos multitudinarios de todos os seus compañeiros.

Palma del Río, que chegaba ao CGTD coas importantes baixas de Morales, Yoel Moreno e Casado, expuxo un partido a poucos goles, con intensas defensas e unha excelente achega en portería, por parte de Manuel López. O Cisne aceptou o reto, contrariamente á súa forma habitual de xogar, e gañou en todas as frontes.

Igualdade absoluta desde o comezo. O Cisne igualaba en intensidade defensiva a aposta do seu rival, pero vía como as súas accións eran penalizadas polos colexiados de distinta maneira. Así, tres unha vantaxe mínima dos visitantes (2-3), os de Jabato facían un parcial de 4-0 para abrir un pequeno oco (6-3). Miguel Simón e Alejandro Conde cargábanse pronto con dúas exclusións cada un e vían limitada a súa achega defensiva, o que obrigaba a Jabato a buscar solucións no banco, mentres Palma del Río lograba unha máxima vantaxe de dous (9-11) reducida á mínima por Carlos Pombo, sobre a mesma bucina antes de retirarse ao descanso.

Quedaba todo por decidir para a segunda parte e nela o Cisne ofreceu un verdadeiro manual defensivo. Con Carlos Pombo ao seu mellor nivel, e unha extraordinaria velocidade de pernas en todos os seus homes, que lles permitían chegar ás axudas sen sufrir. E por se iso non fose suficiente, Toño Lafuente empeñouse en que o partido o decidiría el.

Un parcial de 3-0 ao regreso de vestiarios devolvía a iniciativa aos pontevedreses, que xa non a perderían máis. A falta de 17 minutos, Alejandro Conde poñía de novo ao Cisne tres arriba (17-14) e os andaluces recibían a súa primeira exclusión (minuto 48) por unha "pardillada" de Del Castillo, ao encararse cun espectador que lle negaba un balón que saíra de banda.

Pero aínda habería que sufrir. Palma del Río era consciente de que posiblemente se lle estaba escapando a liga e volveu poñerse a un só gol por baixo (18-17), con pouco máis de tres minutos por diante. Todo un mundo. Álex Chan, cun golazo parecía levar a tranquilidade, pero unha perda de balón en ataque deixa a opción de contraataque para Requena, que chega á liña de seis metros e atopa en Toño Lafuente a un muro insalvable. Como o sería no seguinte ataque andaluz, ata que nos últimos segundos, tras unha terceira parada do porteiro branco, Adrián Menduiña redondeaba unha gran vitoria.

BM CISNE (20): Toño Lafuente; Adrián Menduiña (3), Andrés Sánchez (1), Javi Vázquez (4, 1 de penalti), Iago Cuadrado (2), David Chapela (2), Guille Rial (2) -sete inicial-; Pablo Galán (p.s.); Xosé Canedo, Álex Chan (1), Pablo Picallo, Miguel Simón (1), Carlos Pombo (1), Pablo Gayoso (3), Alejandro Conde e Álvaro Preciados.

ARS PALMA DEL RÍO (17): Manuel López; Cabello, Antonio Caro (2), Esteban López (2), Consuegra (3, 1 de penalti), Requena, Moreno (3, 1 de penalti) -sete inicial-, Joan Costa (p.s.); Del Castillo (1), Tabares (4), Deco, Morgado e Aitor Gómez (2).

Árbitros: Josep Millán Cazorla e Jordi Quintanar Manzano (Cataluña). Excluíron dous minutos a Adrián Menduiña, Miguel Simón (2), Carlos Pombo e Alejandro Conde (2), polo Cisne, e a Del Castillo e Cabello, polo Palma del Río.

Marcador (cada cinco minutos): 2-2, 6-3, 6-6, 7-7, 8-8, 10-11 (descanso), 12-11, 14-13, 15-14, 17-16, 18-16 e 20-17 (final).

Incidencias: Pavillón do CGTD (Pontevedra). Uns 300 espectadores.