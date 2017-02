Almagro será o punto de partida para a tempada do Froiz

O XVII Memorial Manuel Sanroma, os días 18 e 19 de febreiro, será a primeira carreira da tempada para o Grupo Deportivo Supermercados Froiz.

O equipo ciclista pontevedrés aproveitará a cita, a disputar na localidade manchega de Almagro, para probar a formación coa que competirá na primeira proba da Copa de España Elite e Sub-23, principal obxectivo do ano, o Circuíto do Guadiana.

En Almagro o Froiz enfrontarase aos mellores equipos do pelotón elite e sub-23 en dúas xornadas con senllas etapas de 105 e 145 quilómetros no que supoñerá un esixente test para os corredores dirixidos por Evaristo Portela.

A tempada oficial iniciarase formalmente uns días antes para a escuadra alimenticia, coa tradicional primeira concentración do equipo que se realizará do 14 ao 17 de febreiro no Hotel Rural Campaniola, nunhas xornadas que se aproveitarán para realizar probas biomecánicas aos ciclistas.

Ademais a presentación oficial do Froiz celebrarase o 17 de febreiro (12:30 horas) na Deputación de Pontevedra coa presenza de Óscar Pereiro, gañador do Tour de Francia, como padriño do equipo.