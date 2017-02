A pegada do Celta B esmaga a un Pontevedra sen pólvora (0-4)

Partido entre Pontevedra e Celta B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Celta B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Celta B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Celta B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Celta B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Celta B en Pasarón © Diego Torrado

Se alguén pensaba que o temporal pasara sen producir danos por Pasarón non imaxinaba que no deportivo a tempestade chegaría con atraso con respecto á climatolóxica. O Celta B foi un vendaval que esmagou a un Pontevedra cun enorme buraco defensivo e ausencia total de pólvora en ataque.

Peor que a contundente derrota foi a sensación de impotencia que deron os de Luisito, que sufriron unha humillación deportiva en toda regra fronte a un rival moi superior, técnica, táctica, fisicamente e en canto a calidade individual.

Certo é que o camiño do triunfo celeste abriuno unha xogada polémica, cun penalti deses dos que se producen case en cada acción a balón parado, que poucas veces pítanse, pero que se se sinalan tampouco se pode obxectar nada, pero tamén que a formulación realizada por Alejandro Menéndez de esperar atrás e buscar as saídas en velocidade por bandas, especialmente pola dereita do Pontevedra, saíulle redondo ante a falta de axudas que os interiores realizaban aos laterais granates.

O resto fíxoo a tremenda calidade dos homes de ataque vigueses. Mentres o Pontevedra chegaba e perdíase, con inocentes remates ou envíos desviados, cando o Celta recuperaba o balón a transición inmediatamente daba lugar ao medo na bancada, ante a falta de contundencia defensiva dos seus.

Bastou o primeiro tempo para deixar o partido sentenciado. Tanto que a maioría dos afeccionados locais case desexasen que non se xogase o segundo. Se dúas semanas atrás fronte a outro dos aspirantes ao ascenso como o Real Racing o Pontevedra competiu e mereceu mellor sorte, nesta ocasión os de Luisito pareceron nenos enfrontándose a xigantes, a anos luz deportivamente falando dos seus rivais.

Dicía o técnico de Teo que non se queixaría das baixas que acumulaba, especialmente na zona de ataque, pero o certo é que este Pontevedra, sen Mario Barco, David Añón, Kevin Presa e Íker Alegre, non pode ser o mesmo, aínda que todo hai que dicilo, o castigo non deba desmerecer nin embazar a tempada realizada ata o momento, pero si baixar da nube a algúns que quizais esqueceron moi pronto de onde viña o equipo non fai tanto.

Entrando no partido en si, dicir que o Pontevedra comezou dominando territorialmente a un Celta que saíu replegado voluntariamente á espera de sorprender á contra. Os granates tiveron a primeira, pero Álex González cruzou o seu remate en exceso. A resposta celeste sería fulminante. Un remate de Gus mándao Edu a corner e no lanzamento o árbitro considera penalti unha acción entre Portela e Alende. Borja Iglesias abría o marcador, enganando a Edu.

A punto estivo o Pontevedra de empatar, pero Mateu rematou frouxo de cabeza e Néstor parou sen maiores problemas. Logo Samu converteu a súa banda nunha autoestrada para os seus. Eneko (mal día escolleu para debutar en Pasarón) non lle seguiu e o lateral celeste aliouse coa fortuna para recoller un rexeite curto ao seu centro e poñer o balón xunto ao poste.

Co Pontevedra tocado, aínda puido chegar a reacción. Un remate de Miguel, desde a frontal, rexeitouno con apuros o meta vigués. Un que non acerta e outro que non perdoa. Acto seguido Samu sobe a banda e pon un centro perfecto. Polo carril contrario chegaba o outro lateral, Kevin, que se lanzou para rematar de cabeza batendo a Edu e subindo o terceiro ao marcador.

A contundencia e calidade celeste púxose de manifesto novamente pouco antes do descanso. Mera puxo un balón interior ás costas de Portela, que estivo lento e Borja Iglesias non perdoou poñendo o balón xunto ao poste. O Celta chegara con claridade só cinco veces, pero foi bastante para lograr catro goles. O nunca visto en Pasarón en moitos anos.

De xustiza é recoñecer que os granates tiveron a enteireza de non baixar os brazos, pese ao contundente marcador e regresaron ao campo entre aplausos dunha afección que na súa maioría soubo entender que non era momento de reproches e si de estar á beira do seu equipo, pero a montaña era demasiado alta para escalala.

Luisito deu entrada a Álex Fernández por un desafortunado Eneko, pasando a xogar cun 4-4-2 como o seu rival, tentando gañar a batalla do centro do campo, máis tarde faríao con tres centrais. Deulle para equilibrar lixeiramente o partido e mesmo pasar a dominar territorialmente, pero non resolveu os problemas de falta de pegada ante a meta rival.

Co Celta comodamente manexando os tempos e sen sufrir en exceso, Álex González fallou por dúas veces nos seus remates en clara posición para reducir distancias. Mentres, cando o Celta saía á contra, a sensación de perigo era evidente.

Hicham tivo nas súas botas ampliar o roto. Jacobo puido maquillar a conta. Nin un nin outro acertaron. Ata que o partido endureceuse porque os granates interpretaron como simulación algunhas caídas dos vigueses e responderon ensinando as uñas. Afortunadamente impúxose a paz. Os de Luisito seguiron tentando facer un gol ata o final, especialmente por parte dun insistente Álex González, pero a súa vontade eloxiable foi insuficiente para suplir a falta de remate local.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Miguel, Portela, Bruno, Bonilla; Jacobo Trigo, Abel (Miki, minuto 81); Eneko (Álex Fernández, minuto 46), Mouriño (Jacobo, minuto 67), Álex González; e Mateu.

R.C. CELTA DE VIGO "B" (4): Néstor; Kevin, Róger, Alende, Samu; Brais (Agus, minuto 73), Gus, Borja Fernández, Mera (Dani Molina, minuto 83); Hicham (Adrián Rodríguez, minuto 67) e Borja Iglesias.

Árbitro: Pablo Arias Rodríguez (Castela-León), auxiliado nas bandas por Samuel García Aguilera e Ángel Gómez Pérez. Amoestou a Portela, Abel, Jacobo e Bonilla, polo Pontevedra, e a Borja Iglesias, Róger, Samu e Néstor, polo Celta B.

Goles: (0-1) Minuto 20: Borja Iglesias, de penalti. (0-2) Minuto 25: Samu. (0-3) Minuto 34: Kevin. (0-4) Minuto 43: Borja Iglesias.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón. Uns 3.500 espectadores.