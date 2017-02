Xornada redonda para o Teucro que gaña con apuros ao pechacancelas Tolosa (26-29)

Avisara Quique Domínguez na previa da súa viaxe a Tolosa que non quería confianzas na visita á cancha do pechacancelas. Sabía o técnico azul do que lle custara a Palma del Río vencer pola mínima e as súas palabras resultaron case premonitorias porque o Teucro gañou, pero sufrindo ata o final e certificando o seu triunfo no últimos dez minutos de partido.

O que non podía esperar o técnico pontevedrés é que a xornada saíse absolutamente redonda para os intereses teucristas, que vían como os seus dous inmediatos perseguidores saían derrotados de forma inesperada, Zamora na súa propia pista a mans do Córdoba, e Palma del Río na súa visita ao BM Nava, o que permite aos azuis aumentar a súa vantaxe sobre os andaluces a tres puntos e sobre os zamoranos a cinco.

O certo é que ao Teucro custoulle impoñer o seu ritmo. De novo estivo mellor nos minutos finais que no comezo do partido, cunha primeira parte de alternativas e vantaxes mínimas, que deixaba a resolución para a segunda, ao retirarse ao descanso co marcador igualado (12-12).

Á volta de vestiarios o Teucro parecía tomar definitivamente as rendas do partido, cunha vantaxe de tres goles (13-16), pero os vascos non se renderon e conseguiron dar a volta ao resultado para poñerse por diante (19-18) con 15 minutos por xogar.

A igualdade mantívose ata o minuto 50 (21-21), momento en que o Teucro impuxo a súa calidade individual e colectiva, especialmente grazas ao acerto nos lanzamentos de Dani Hernández, García Pichel, Edu Moledo e Carlos García para abrir unha pequena brecha e terminar vencendo de forma tan xusta como traballada (26-29).

Consulta aquí o acta do partido Tolosa-Teucro.