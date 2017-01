O Pontevedra sofre primeiro e perdoa despois en Palencia (0-0)

Aficionados granates no partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino Partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino Partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino Partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino Partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino Partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino Partido entre Palencia e Pontevedra na Nueva Balastera © Sara Muniosguren / Diario Palentino

PALENCIA: Servizo especial para Pontevedraviva de DIARIO PALENTINO. Texto: David del Olmo. Fotos: Sara Muniosguren.

Puido perder o Pontevedra, que estivo a mercé do Palencia durante 70 minutos, e puido e debeu gañar de estar máis acertado nas claras ocasións de que dispuxo nos últimos 20 minutos, cando se sacudiu o dominio local e foise arriba con decisión buscando a vitoria, pero non acertou no remate, debendo conformarse cun punto que, visto o sucedido noutros campos, deixa todo como estaba e as opcións intactas.

Óscar de Paula, que cumpría o primeiro dos seus dous partidos de sanción, situou de saída no centro da zaga a os seus dous novos centrais, Carrasco (esquerda) e Gallardo, con Arranz no lateral destro e Fede Inestal, que volvía tras a súa sanción, na esquerda. Ibon, con Chuchi sempre preto apoiando no despregamento e nos labores de creación, colocábanse por diante. Xavi Moré e Rodri ocupaban as ás, mentres Torres era a referencia arriba, con Navas ás súas costas.

Aguantou os primeiros envites do Pontevedra, cuarto da táboa, que tratou de penetrar pola banda dereita (a de Preferencia, cuxo céspede se atopa en mellor estado) durante o primeiro cuarto de hora. Con todo, contrarrestando un par de disparos afastados pontevedreses, o Dépor tivo unha opción, cun remate alto de Navas (que se estreaba na Balastera) tras o despexe de puños de Edu.

Superado o ecuador do primeiro acto, os morados sentíanse cómodos atrás e buscaron a portería galega facendo dano desde as botas de Xavi Moré, deixando detalles da súa calidade en cada control. Aos 27 minutos acariñaba o gol cun centro moi pechado que se foi envenenando, ao que non chegou Rodri (pediu penalti por agarrón) e que o porteiro enviaba a córner con apuros. Os locais ofrecían os seus mellores minutos e, salvo o perigoso disparo raso de David Añón (que se marchou fóra por moi pouco) no 38, non fixo perigar a portería de Alejandro. E puideron os palentinos marcharse ao descanso por diante no marcador, pero primeiro Rodri (recibindo un magnífico pase de Moré desde a outra banda) e logo Torres (revolvéndose na área) atopáronse cun defensor nos seus respectivos remates nos últimos minutos.

Un descoido monumental na primeira acción da segunda metade puido custarlle caro ao Dépor. Porque Abel Suárez cabeceou só desde o punto de penalti. Iso si, fíxoo moi centrado, ás mans de Alejandro.

E, pasado o sofocón, os palentinos aos poucos foron apropiándose do encontro. Da man de Chuchi, soberbio os 77 minutos que aguantou, lesionado como estaba, e do descomunal esforzo de todo o equipo, o CD Palencia manexou o ritmo, xogou a pelota e obrigou ao técnico visitante, Luisito, a esgotar os seus cambios a 20 minutos do final.

Xa no último cuarto de hora, co debutante Joseba Garmendia buscando o seu lugar no centro do campo morado, o equipo palentino debeu sufrir (Mateu estivo a piques de marcar no 86, pero o seu remate estrelouse en Alejandro, que cubriu ben a portería) e tamén esmagou ao Pontevedra (Zapata caera un pouco antes, aparentemente empuxado por un defensa, na área pequena).

Aínda que no desconto todo puido irse ao traste para os locais nunha clarísima contra do Pontevedra, desperdiciada cando o futbolista que levaba o balón con toda a vantaxe entretívose dando tempo á defensa para abortar o perigo.

CD PALENCIA (0): Alejandro; Asier Arranz, Carrasco, Gallardo, Fede; Ibón, Chuchi (Zapata, minuto 76); Pablo Navas (Garmendia, minuto 64), Diego Torres (Ángelo, minuto 85), Rodri; e Xavi Moré.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Miguel, Portela, Bruno, Bonilla; Jacobo Trigo, Kevin Presa (Eneko, minuto 62); David Añón (Álex González, minuto 46), Abel, Mouriño (Álex Fernández, minuto 71); e Mateu.

Árbitro: Álvaro Alonso Prendes (Asturias), auxiliado nas bandas por Israel Bárcena Rodríguez e Avelino González González. Amoestou a Asier Arranz, Pablo Navas, Diego Torres e Gallardo, polo Palencia, e a Kevin Presa, Miguel e Portela, polo Pontevedra.

Incidencias: Campo Municipal da Nova Balastera (Palencia). Uns 600 espectadores, case un centenar deles seguidores visitantes.