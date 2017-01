Súa o Cisne para dobregar ao pechacancelas Gijón Jovellanos (22-23)

Que o Cisne está a realizar unha sensacional tempada é unha evidencia á vista da súa posición na táboa, como tamén o é o moito que lle custa sacar os seus partidos adiante lonxe da súa pista. Nesta ocasión sufriu a indicible na súa visita ao pechacancelas Gijón Jovellanos, nun partido que tiña case gañado, pero que se deixou complicar en exceso por non saber pechalo, despois de mandar no marcador case de principio a fin.

Os de Jabato comezaron despistados, pero ese descoido apenas durou dez minutos, tempo en que o conxunto asturiano foi por diante, sempre con rendas que non superaron os dous goles (5-3). A partir de aí, o equipo branco púxose as pilas, logrando un contundente parcial de 0-6, que lle daba a súa primeira e importante vantaxe (5-9), superado o ecuador do primeiro tempo.

Jovellanos non daba o seu brazo para torcer e mantíñase preto, para chegar ao descanso cunha desvantaxe curta (11-13), que mesmo neutralizarían ao pouco de comezar a segunda parte (14-14) no minuto 35 de xogo.

Sería o máximo que conseguirían os locais. O Cisne volveu abrir oco, pero sempre sen superar os tres goles de renda e sen terminar de sentenciar. Así se chegaba á recta final cun gol de Álex Chan que parecía ser definitivo (20-23) a falta de sete minutos. Pero Jovellanos aproveitou unha exclusión de David Chapela, para poñerse a un gol (22-23) e opcións de marcar para ambos.

Os nervios apertaron a uns e outros, que desaproveitaron ataques claros. Jovellanos puido empatar, pero cometeu unha inxenua falta en ataque, con 32 segundos por xogar. Jabato pediu tempo morto. Os asturianos presionaron en toda a pista, pero o Cisne, aínda que con dificultades, foi capaz de manter o balón, consumindo o tempo sen chegar a lanzar para lograr un triunfo que lles leva de novo a posicións de play-off.

