Conceden a Pontevedra a organización o Campionato de España Open Absoluto de Primavera de natación

Pontevedra acollerá en 2017 o evento máis importante do ano na natación española, o Campionato de España Absoluto Open de Primavera.

Así o confirmou a Real Federación Española de Natación, que elixiu como sede a piscina olímpica do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuiños.

José Miguel Cano: "Van a venir los mejores nadadores del mundo. Para nosotros es un privilegio"

"Van a venir los mejores nadadores del mundo. Para nosotros es un privilegio", recoñece orgulloso o presidente do Club Natación Galaico, José Miguel Cano, entidade que exercerá de organizador da competición.

No Open de Primavera, que se celebrará do 8 ao 11 de abril, acudirán os mellores nadadores nacionais ao ser o evento no que deben lograr as marcas mínimas para o Campionato do Mundo de Budapest, polo que será unha gran ocasión para ver de preto as evolucións da campioa olímpica Mireia Belmonte ou de figuras nacionais como Marc Sánchez, Duane da Rocha ou Melanie Costa, entre outras, sen esquecer ás locais Bea Gómez Cortés e Águeda Cons ou á olímpica ribeirense María Vilas.

Será a segunda vez na que Pontevedra acollerá esta prestixiosa competición, tras o éxito organizativo que supuxo a edición a edición de 2013.