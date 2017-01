O Teucro cumpre o trámite e supera ao Ismai Maia nun amigable no Municipal (36-30)

Amigable entre Teucro e Ismai Maia no Municipal © PontevedraViva

Obxectivo cumprido para o Teucro no primeiro dos dous amigables pactados durante os primeiros días do ano para preparar o inicio da segunda volta da competición na División de Honra Prata de balonmán.

O cadro pontevedrés superou con comodidade no Municipal ao Ismai Maia (36-30), nun choque de pouco ritmo pero que serviu para dar minutos a todo o plantel, a excepción do lesionado Rial, pensando en recuperar a forma para o choque do día 14 ante o Zamora.

Os de Quique Domínguez, que empregou ata 16 xogadores contando con algún do filial, dominaron o marcador desde o inicio do partido, con rendas que chegaron aos 4 goles na primeira metade (12-8), pero chegaron ao descanso cun marcador de 18-16 e non foi ata o segundo acto cando conseguiron romper o encontro.

Foi concretamente nos primeiros 10 minutos do segundo acto, cando os azuis lograron unha vantaxe de 8 tantos (27-19), dedicándose desde ese momento para administrar a renda.

A anécdota d a xornada foi o atraso co que comezou o amigable, debido á avaría do autocar que transportaba ao equipo portugués.

Tras este partido, a última proba para e Teucro antes da volver á a liga será a visita ao Municipal da Selección de Xapón, o vindeiro luns 9 de xaneiro (20:45 horas).