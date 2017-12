O Teatro Principal énchese para despedir a Manolo Moldes

Homenaxe a Manolo Moldes no Teatro Principal © Mónica Patxot Homenaxe a Manolo Moldes no Teatro Principal © Mónica Patxot

Personalidades políticas, artísticas, culturais de toda Galicia déronse cita este luns no Teatro Principal de Pontevedra para homenaxear á figura do pintor pontevedrés Manolo Moldes, que falecía esta fin de semana como consecuencia dunha enfermidade que viña arrastrando durante os últimos meses.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva; o alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores; políticos históricos como Xosé Manuel Beiras; o novo secretario provincial do PSOE, David Regades; diferentes integrantes da corporación de Pontevedra, deputados nacionais e provinciais, concelleiros da corporación de Pontevedra; o actor Celso Bugallo e diferentes artistas acompañaron á familia do pintor neste acto emotivo que enchía o aforamento do Teatro Principal.

Nesta homenaxe, conducido polo xornalista do Diario de Pontevedra, Ramón Rozas, emitiuse un documental que recollía o modo de traballar do académico.

Amigos do artista reclamaron unha Fundación Manuel Moldes e estudantes da Facultade de Belas Artes subiron ao escenario para lembrar á figura deste profesor de debuxo, que sempre lles impulsaba a ser creativos e a pintar desde tormentas a cicloxéneses explosivas.

Durante o evento houbo tamén espazo para a música e para mostrar algúns dos seus últimos traballos realizados nun Ipad mentres estaba convalecente.

Durante as primeiras horas da tarde, o cemiterio de San Amaro acollía o enterro de Manolo Moldes co féretro cuberto pola tea elaborada polos estudantes de Belas Artes. Ao acto asistiu o ex presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño.