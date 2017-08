17 bandas encherán Combarro de potencia sonora no Armadiña Rock

Presentación do Armadiña Rock 2017 © PontevedraViva

Durante a última fin de semana de agosto, do 25 ao 27, Combarro volverá converterse no epicentro cultural de Galicia coa novena edición do Armadiña Rock, unha cita que se converteu en fundamental para a música galega e nun dos festivais esperados nas Rías Baixas.

Este venres presentábase na Praza da Rualeira o evento deste ano coa presenza dos representantes da asociación organizadora Laura Currás e Afonso Vilanova, acompañados polo deputado de Cultura Xosé Leal, o alcalde de Poio, Luciano Sobral e o concelleiro de Festas, Xosé Luis Martínez.

Laura Currás remontouse aos inicios deste evento cando "tocaban un par de grupiños" e destacou o esforzo que se realiza para converterse nunha cita musical de referencia. Pola súa banda Afonso Vilanova sinalaba que este ano colaboran 150 pequenas empresas do municipio e mostrouse orgulloso do festival que conta cada vez con máis actividades. clowns, teatro, o armadiña kids, espazos de conferencias e unha programación continua durante todos os días.

Pola súa banda, Xosé Leal destacou a importancia que este festival concede á música realizada en galego e a sinerxia coa Festa do Mar. E Luciano Sobral tamén fixo referencia aos primeiros anos do Armadiña con vídeos que se converteron en virais con persoas de Combarro cantando clásicos do heavy.

Nesta ocasión actuarán na Praza da Chousa as seguintes bandas: Heredeiros da Crus, Talco, Def con Dúas, Dakidarría, Ruxe Ruxe, Bala, Kitai, Skarnivals, Blues do País, Brinkadelia, O Leo i Arremecághona, Soul Breakers, Delombaos, Carla Green & The Demons e Fanfarria Taquikardia.

Os concertos do Armadiña Rock son gratuítos do mesmo xeito que a acampada a un quilómetro e medio de Combarro.