Apoio unánime de todos os partidos para crear unha Mesa de Turismo que converta a Poio en referente

Poio xa ten Mesa de Turismo. O Pleno aprobou por unanimidade a súa creación na súa sesión do mes de novembro, celebrada este martes 28.

Será un órgano consultivo, experto, participativo, operativo e aberto formado por representantes de todo o sector turístico do concello, administracións, colectivos, veciñanza, grupos políticos e todos os axentes relacionados coa actividade e busca "afrontar xuntos os desafíos do sector".

A tenente de alcalde e concelleira de Turismo, Rocío Cochón, agradeceu as contribucións realizadas polos técnicos municipais e polos grupos da oposición para acadar en moi pouco tempo un texto de consenso.

Unha vez creada a Mesa, a idea é constituíla á maior brevidade posible, para celebrar a primeira reunión antes de que remate o ano e traballar da man do sector e da veciñanza para "consolidar Poio como referente de turismo sostible e de calidade".

A Mesa buscará, a medio prazo, avanzar na desestacionalización, a sustentabilidade, a internacionalización, a accesibilidade universal e o equilibrio territorial, sempre defendendo e poñendo en valor o patrimonio tanxible e intanxible de Poio.

Rocío Cochón destacou que "Poio teno todo para ser líder en turismo sustentable e de calidade", os recursos, un sector de primeira e agora esta Mesa de traballo.

Será "un espazo de encontro" que permitirá sumar as experiencias e coñecementos de todos para "ofrecer unha visión conxunta e traballar unidos para aproveitar ao máximo o potencial turístico, ofrecer aos que nos visitan unha experiencia inmellorable e única e garantir que esa excelencia turística sexa compatible coa sustentabilidade, o resto de actividades e a protección e mellora do patrimonio natural e cultural de Poio".

A Mesa de Turismo está presidida polo alcalde, e incluirá á persoa responsable da Concellería de Turismo na vicepresidencia, xunto a unha secretaría técnica. Ademais, integrará máis dunha vintena de membros, con representantes das forzas políticas da Corporación, das administracións con competencias en Turismo, como Xunta, Deputación e Goberno central, entidades como o Clúster de Turismo, as Mancomunidades de Pontevedra e o Salnés e os GALP.

MOCIÓN POLO 25N

Os tres grupos da Corporación aprobaron neste pleno unha moción conxunta elaborada con motivo da conmemoración do 25N, que ratifica o compromiso do Concello de Poio coa erradicación e prevención da violencia machista en todas as súas expresións.

A elaboración deste documento, que tamén se suma á Declaración Institucional, inclúese dentro da campaña 'A violencia machista vai contigo, que non te enr@den', elaborada polo Concello de Poio e que este ano se centra nos riscos do mal uso das novas tecnoloxías e no consumo do móbil nas idades máis novas.

Durante o pleno todos os concelleiros levaban posta as camisetas elaboradas polas asociacións membros do Consello Municipal da Muller e que se repartiron durante a andaina Camiño Violenta.