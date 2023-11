Meaño adquirirá un camión para a recollida separada do lixo dos contedores verdes e marrón

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, asinaron este mércores un convenio de colaboración enmarcado no Programa Provincial de Infraestruturas e Dotacións Singulares para a Execución da Axenda 2030 (PON2030).

O proxecto, valorado en máis de 350.000 euros, servirá para dotar ao Concello de Meaño dun camión biocompartimentado para a recollida dos residuos orgánicos dos contedores marróns e tamén da fracción non separada nun depósito instalado no mesmo vehículo, que conta con dous compartimentos separados para cada fracción.

Logo, eses restos orgánicos serán trasladados á recentemente inaugurada planta de compostaxe de Baión, en Vilanova de Arousa, o que servirá tamén para aforrar custos. De xeito paralelo, o proxecto contempla tamén a instalación de contedores marróns nas parroquias máis poboadas do municipio, Dena e Meaño; mentres que nas demais promoverase a compostaxe doméstica.

"Paréceme un acerto maiúsculo optar por este proxecto e quero felicitarvos por apostar por esta liña, a de xestión de residuos", valorou o mandatario provincial.

Nesta primeira visita institucional de Luis López a Meaño, o presidente da Deputación avanzou que este Concello será beneficiario do Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas aprobado polo goberno provincial.

PROGRAMA EDUCANDO EN IGUALDADE

Por outra banda, no mes de novembro o Concello de Meaño levou a cabo o programa Educando en igualdade nos centros educativos do Concello: CEIP As Covas, CEIP Coiron-Dena e IES de Meaño.

O programa, dirixido ao alumnado de quinto e sexto de educación primaria e segundo e terceiro da ESO, foi financiado pola Deputación de Pontevedra.

Para o alumnado dos colexios o programa centrouse en Educar as emocións: adquirir unha educación emocional integral por parte de ambos sexos. Para o alumnado do instituto programa centrouse en educar nas masculinidades diversas.