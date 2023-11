Sanxenxo prepara a actualización de taxas e prezos de actividades que non se modificaron nos últimos 12 anos

O Concello de Sanxenxo ten a intención de actualizar algunhas taxas e prezos de actividades que non se modificaron desde 2011. É o caso da piscina, as actividades culturais, educativas, deportivas ou o aproveitamento do dominio público como os vaos.

A intención do goberno local é que unha vez que se actualicen xa non volver modificalas durante o próximos catro anos.

Nuns casos os prezos soben moi pouco ou mesmo se manteñen igual, mentres noutros, cuxos custos aumentaron notablemente por encarecemento da enerxía, por exemplo, a piscina actualízase tendo en conta a evolución do IPC desde 2011.

Desde o goberno local sinalan que "as taxas e os prezos manteranse na maioría dos casos por baixo dos concellos similares da nosa contorna".

Hai algunhas ordenanzas que para a súa aplicación requiren dun regulamento como é o caso dos vaos. Sanxenxo carecía dun regulamento que regule as condicións que deben cumprir quen solicita un vao e o Concello para autorizalo. Neste sentido, o goberno elaborou un regulamento que estivo en exposición pública e agora levará a Pleno.

Dentro do proceso de comprobación dos padróns por parte do ORAL detectáronse 1.036 vaos que, a pesar de ter un uso exclusivo de vehículos atravesando a beirarrúa ou unha utilización especial que restrinxe o que lle corresponde ao resto de cidadáns, non estaban a tributar, como o caso de 1.167 inmobles que constan actualmente en revisión e que tampouco estaban a abonar a taxa de lixo.

Ademais, o goberno tamén traballa na mellora da repartición das axudas e subvencións aos distintos colectivos. Ao final do anterior mandato xa se fixeron unhas bases que cambiaron a distribución das axudas aos clubs deportivos. Agora trabállase na mesma liña para a repartición das subvencións ás comisións de festas, asociacións que organicen actividades culturais e as ANPAS.