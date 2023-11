Fermina Reinaldos entra na corporación de Sanxenxo substituíndo o seu esposo, o edil falecido Antonio Cacabelos

O Concello de Sanxenxo celebrou este luns o Pleno ordinario do mes de novembro no que tomou posesión a nova concelleira socialista Fermina Reinaldos Martínez.

Fermina entra na Corporación sanxenxina en substitución do seu esposo e edil, José Antonio Cacabelos, falecido hai dous meses dun infarto. Ela presentouse na lista electoral do PSOE como número 15, pero despois das eleccións de maio produciuse unha fervenza de dimisións que propiciaron agora esta substitución.

O alcalde Telmo Martín deulle a benvida como novo membro da Corporación municipal e desexoulle sorte nesta nova etapa.

En canto aos asuntos abordados na sesión, o Goberno local conseguiu aprobar a súa proposta de subida do Imposto de Bens Inmobles (IBI) do 20% e tamén eleva o Imposto de Circulación. O goberno local xustifica a medida no aumento dos orzamentos destinados a servizos municipais como a Axuda non Fogar, o centro de día ou a atención ás praias.

"Claro que non estou contento de facer esto hoxe, pero hai que facelo", declarou o alcalde Telmo Martín.

O Pleno tamén aprobou a suspensión de licenzas na Granxa para deseñar un vial de conexión con Raxó, tamén se aprobou participar na creación dun ente supramunicipal para a xestión da auga do río Lérez.

Por outra banda, o Partido Popular sacou adiante as súas dúas mocións: unha en defensa da Constitución e igualdade dos españois e outra sobre a Lei de Ordenación Integrada do Litoral na que se insta ao goberno central a sentar a negociar con Galicia unha lei que se fundamenta nas competencias exclusivas da comunidade.