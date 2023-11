Detidas catro persoas que vendían haxix e marihuana no centro histórico de Pontevedra

Unha operación conxunta das policías Local e Nacional de Pontevedra permitiu desarticular un punto negro de venda de haxix e marihuana no centro histórico e a detención de catro persoas.

A operación, denominada Barro, permitiu dar por desarticulado un grupo criminal ao que pertencían estas catro persoas e que se dedicaba á venda e distribución de drogas en diferentes locais de lecer rexentados polo xefe do grupo.

As investigacións iniciáronse a finais de setembro, cando o grupo Udyco 1 da Policía Nacional recibiu informacións sobre a localización de distintos puntos de venda polo miúdo en varios locais do centro histórico. A partir de aí, empezaron a colaborar co grupo SAI da Policía Local.

Durante meses, as policías Local e Nacional realizaron actuacións coordinadas e lograron determinar a identidade da persoa responsable do grupo criminal, composto por outras tres persoas con roles diferenciados no armazón.

A droga vendíana nun domicilio no centro de Pontevedra e en dous locais de lecer na zona monumental, utilizados para diversificar tanto as vendas de substancias como os lugares de distribución.

O día 30 de outubro os axentes interceptaron un vehículo nas inmediacións do domicilio do xefe e no interior atoparon 10 paquetes de haxix cun peso total dun quilo.

Os axentes levaron a cabo dúas detencións máis cun cómputo total de catro detidos e a incautación de 20 paquetes de haxix cun peso aproximado de 100 gramos cada un, así como varias doses de marihuana e haxix, preparadas para a súa distribución polo miúdo, básculas de precisión e material para a preparación de diferentes doses.

Ademais, realizaron un rexistro domiciliario na Rúa da Pedreira no que se interviñeron múltiples doses de haxix e marihuana, ademais de útiles para a súa preparación e distribución.