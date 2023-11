Cambados e Caldas acadan 'Flores de honra' no certame Vilas en Flor

Entrega dos premios 'Vilas en flor' © Concello de Cambados

Os Concellos de Cambados e de Caldas de Reis veñen de conseguir 'Flores de honra' no certame 'Vilas en Flor', organizado por ASVINOR e AGAEXAR e apoiado e coordinado pola Fundación Juana de Vega, en recoñecemento da súa xestión dos espazos verdes.

Nesta quinta edición, Cambados foi galardoada con tres 'Flores de honra', revalidando así os méritos obtidos o pasado ano. O xurado do certame valorou o esforzo e o traballo realizado no último ano na mellora do espazo urbano e nas contornas de valor ambiental e paisaxístico.

Para o alcalde Samuel Lago é "unha gran satisfacción revalidar estas tres Frores de Honra do certame Vilas en Flor coas que damos un paso mais na mellora dos nosos espazos verdes urbanos e naturais "a través dunha xestión sostible, fomentando ao tempo a educación e concienciación ambiental da cidadanía".

No caso de Caldas de Reis o tenente de alcalde Manuel Fariña subliña que "os premios veñen confirmar o bo traballo que está a realizar o goberno local apostando pola mellora dos espazos públicos verdes, planificando actuacións como a mellora do Xardín Botánico e a Carballeira".

Os galardóns foron entregados o pasado venres na gala celebrada no Auditorio de Goián, en Tomiño, despois de que un xurado especializado composto por un equipo de persoas expertas de recoñecido prestixio no ámbito paisaxístico, o viverismo, a bioloxía e a formación agraria realizasen as súas deliberacións. En total premiáronse 38 concellos de toda Galicia.

No caso de Caldas de Reis, o xurado destacou a xestión sostible para promover a biodiversidade de espazos realmente singulares como o Xardín Botánico e a Carballeira.

Tamén se valorou o bo mantemento do arborado e da flora natural de ribeira, o uso de fentos en zonas sombrías do Xardín Botánico e na Avenida Ramón López e a peonalización da zona urbana do Camiño de Santiago creando un espazo moi integrado.

Ademais, as persoas integrantes do tribunal destacaron que existe unha boa xestión dos espazos, coa implicación do 'Obradoiro de emprego' tanto en actuacións de xardinería, "como a propia xestión de biorresiduos nos composteiros comunitarios, e nos labores de mantemento recorren a persoal técnico especializado por exemplo en pódalas de certas especie ". Por outra banda, subliñouse a aposta pola planificación, investindo en proxectos e plans de xestión e promoven actividades vinculadas aos espazos axardinados.