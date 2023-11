Confiscan 12.800 litros de gasóleo non documentado nunha nave de Ponte Caldelas

A PAFIF (Patrulla Fiscal e de Fronteiras) da Garda Civil de Marín confiscou 12.800 litros de gasóleo non documentado nunha nave de Ponte Caldelas.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, esta intervención tivo lugar o pasado 06 de novembro. Mentres os axentes patrullaban por esta localidade co servizo propio da súa especialidade, deron o alto a dous camións cisterna que saían dunha nave con gasóleo tipo C.

Ao inspeccionar a carga e a documentación que ampara o transporte de gasóleo, sorpréndense ao ver que procedía dun gasocentro sito en Caldas de Reis. Na nave da que saían os camións había varios depósitos de gasóleo, provistos de conta litros e pistola de subministración; polo que se sospeita que a carga dos camións provén dos devanditos depósitos.

Unha vez inspeccionada a nave detéctanse ata nove depósitos de gasóleo, de capacidades que van desde os 5.000 ata os 1.000 litros.

Inspeccionados os depósitos, a Garda Civil comproba que nos mesmos almacénanse ata un total de 12.800 litros de gasóleo do tipo A, B e C, sendo a maior cantidade a correspondente a este último.

A patrulla solicita ao titular da nave que achegue a documentación xustificativa que ampare a legalidade dos depósitos, así como das existencias e procedencia do gasóleo contido nos mesmos, non podendo achegar documentación algunha.

Por este motivo levántanse un total de 23 actas-denuncia por diferentes infraccións á Lei de Ordenamento do Sector Petroleiro, á Lei de Industria e á Lei de Impostos Especiais.

O gasóleo quedou aprehendido e depositado na nave ao dispor da autoridade competente de Impostos Especiais de Pontevedra.