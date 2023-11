Novembro despídese co retorno de chuvascos e ventos do oeste

Xente camiñando baixo a chuvia © Mónica Patxot

Este luns 27 de novembro, as Rías Baixas permanecerán con réxime de ventos de compoñente oeste que traerán moita humidade, segundo a información facilitada polo servizo de Meteogalicia. Predominarán as nubes baixas, con posibilidade de orballos ocasionais. As temperaturas moveranse entre os 13 e os 15 graos cun moderado ascenso das mínimas. Será unha xornada de oscilación térmica.

Durante o martes, Galicia manterase na influencia das baixas presións situadas ao oeste da comunidade. Espéranse ceos parcialmente cubertos con choivas que de forma intermitente rexistraranse ao longo de todo o día. As temperaturas manteranse entre 14 e 17 graos. O vento soprará frouxo de compoñente sur, con intervalos de moderado no litoral oeste.

O mércores 29 agárdase que continúe a influencia das baixas presións que deixarán un réxime de ventos do suroeste que ofrecerán unha fronte fría ao final da xornada. Espéranse ceos nubrados, con choivas máis frecuentes na metade oeste de Galicia e de carácter ocasional no resto da comunidade.

Os ceos quedarán cubertos durante a noite con choivas xeneralizadas, máis intensas en toda a franxa atlántica. As temperaturas oscilarán entre os 15 e os 18 graos. Os ventos soprarán do suroeste, aumentando a intensidade forte a últimas horas do día.

A partir do xoves alternaranse os períodos de ceos moi nubrados con outros con nubes e claros. Espéranse precipitacións durante todos os días. As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto a o que é habitual nesta época do ano.