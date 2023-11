O Teatro Principal acollerá un acto de lembranza aos pontevedreses represaliados pola ditadura franquista

Unha mesa redonda e a proxección do documental 'Tras os pasos da memoria' conformarán o programa do acto convocado pola Agrupación Socialista municipal co obxectivo de lembrar aos pontevedreses represaliados a raíz do golpe militar, a Guerra Civil e a ditadura franquista.

O acto, que terá lugar o vindeiro xoves 30 de novembro a partir das 20:00 horas na sala do 1º andar do Teatro Principal, enmárcase no desenvolvemento da nova Lei de Memoria Democrática, que o PSOE considera "clave para superar as graves e fondas feridas que deixara na sociedade do golpe de Estado de 1936".

A mesa redonda contará coa participación da secretaria xeral da Agrupación, Maica Larriba García; o seu secretario xeral, Roxelio Pérez Poza, e o presidente do partido, José Benito Gama Calvo, en representación das familias represaliadas.

Durante a sesión, os intervintes lembrarán e homenaxearán ás vítimas e ás súas familias e resaltarán a importancia de manter viva a súa memoria e facer seu recoñecemento público, así como proceder á súa "reparación e dignificación", como postula a Lei, que pretende "a mellora da calidade democrática".

Segundo explica Roxelio Pérez Poza "isto non sería posible se non se recoñecera o pasado histórico e ás persoas que sufriron morte e persecución, coas súas familias, por defender os valores democráticos e a legalidade democrática representada pola Constitución de 1931 e a normativa vixente naquel entón".

Con este acto, a Agrupación Socialista pretende "difundir os principios democráticos de Verdade, Xustiza, Reparación e Deber de Memoria", contemplados na Lei, coa declaración da ilexitimidade dos tribunais franquistas e as súas resolucións, mellorando o acceso á documentación para coñecer o ocorrido e difundindo a historia e os valores detentados polas institucións democráticas e os seus valedores.

No transcurso da sesión proxectarase o vídeo 'Tras os pasos da memoria', que reflicte os sentimentos, as lembranzas e os sufrimentos de familiares de vítimas ó longo de tantos anos de silencio e de illamento social e, en moitos casos, co descoñecemento da ubicación dos restos dos seus familiares.